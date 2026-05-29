Đặng Thanh Giang, cô em gái út xinh đẹp của thủ môn ĐT Việt Nam Đặng Văn Lâm, mới đây đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại một thay đổi rõ nét sau một thất bại tại buổi casting người mẫu. Vốn nổi tiếng với chiều cao lý tưởng và gương mặt khả ái, lai Tây cuốn hút, Thanh Giang được dự đoán sẽ là một gương mặt sáng giá nếu theo đuổi con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của nghề mẫu đã mang đến cho cô gái trẻ những bài học đầu tiên đầy thực tế.

Tối 28/5, Đặng Thanh Giang không ngần ngại chia sẻ lại khoảnh khắc cô ngồi thẫn thờ, hụt hẫng sau khi biết mình bị loại. Trong video, Thanh Giang chèn câu chữ "I'm the worst in the room" (Tôi là người tệ nhất phòng) ẩn hiện trong video như một lời tự sự đầy dũng cảm, cho thấy áp lực và sự tự ti có thể ập đến ngay cả với những người có ngoại hình nổi bật nhất. Tuy nhiên, thay vì chọn cách ủ rũ, cô gái 19 tuổi đã quyết định "vực dậy" một cách đầy bản lĩnh. Em gái Lâm Tây nhanh chóng xoá đi chữ "the worst" thể hiện cô đã sẵn dàng vượt qua tâm trạng tồi tệ khi ấy.

Với một động tác gạt tay dứt khoát như muốn rũ bỏ hết nỗi buồn và sự tự ti, Thanh Giang lập tức "lên đồ" đi làm tóc, xuất hiện rạng rỡ và tự tin với visual "thăng cấp". Cô nàng tuyên bố một cách "xanh chín" sau thất bại: "Bạn không đứng yên và đó mới là điều quan trọng nhất" (You’re not standing still and that’s what really matters).

Em gái Lâm Tây thay đổi kiểu tóc, nâng cấp visual sau cú ngã tại buổi casting người mẫu

Thanh Giang từng buồn bã, thẫn thờ sau khi bị loại

Nhưng cô gái trẻ nhanh chóng lấy lại tinh thần để tìm kiếm cơ hội tiếp theo

Lời khẳng định mạnh mẽ này cho thấy sự trưởng thành trong tư duy và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới của Thanh Giang. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cô em gái nhỏ của Lâm Tây còn sở hữu một ý chí kiên cường và thái độ sống tích cực. Bài đăng của cô nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận khích lệ từ người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự nâng cấp cả về ngoại hình lẫn tinh thần của Thanh Giang.

Với nhan sắc ngày càng thăng hạng và thái độ sống đầy nhiệt huyết, Đặng Thanh Giang hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ và dấu ấn trong tương lai. Sự "vấp ngã" ban đầu chỉ là một liều thuốc thử, giúp cô gái trẻ càng thêm vững vàng quyết tâm hơn hơn trên con đường mình đã chọn.