Nho Shine Muscat - giống nho cao cấp nổi tiếng của tỉnh Yamanashi Nhật Bản, đang ngày càng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng Việt Nam nhờ chất lượng vượt trội và hương vị đặc trưng.

Shine Muscat là giống nho cao cấp của Nhật Bản, nổi bật với đặc điểm không hạt, có thể ăn cả vỏ, độ ngọt cao cùng hương thơm dịu. Nhờ những ưu điểm này, Shine Muscat được ví như "viên ngọc xanh" và đang ngày càng được ưa chuộng tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Yamanashi là địa phương có sản lượng nho lớn nhất Nhật Bản, đồng thời là vùng sản xuất nho Shine Muscat chất lượng cao. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng kinh nghiệm canh tác tích lũy qua nhiều thế hệ đã góp phần tạo nên chất lượng và hương vị đặc trưng của nho Yamanashi.

Quy trình sản xuất và nghiên cứu nâng cao chất lượng

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi đã chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt, được thực hiện với sự hợp tác của YouTuber Vietnam Kun.

Thông qua video, tỉnh Yamanashi giới thiệu một cách toàn diện về nho Shine Muscat, từ đặc điểm sản phẩm, quy trình sản xuất đến các tài nguyên du lịch và giá trị văn hóa địa phương, qua đó góp phần nâng cao mức độ nhận diện của nho Yamanashi tại thị trường Việt Nam.

Video không chỉ giới thiệu về nho Shine Muscat mà còn đưa người xem đến các nông trại và cơ sở nghiên cứu tại tỉnh Yamanashi. Tại đây, quy trình canh tác và quản lý chất lượng được thực hiện nghiêm ngặt, từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch.

Song song với hoạt động sản xuất, các nghiên cứu về giống mới và cải tiến kỹ thuật canh tác được triển khai tại Trung tâm Thử nghiệm Cây ăn quả của tỉnh. Sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần làm nghề tận tâm "monozukuri" của Nhật Bản đã góp phần xây dựng uy tín của nho Yamanashi trên thị trường trong nước và quốc tế.

Giới thiệu giá trị trải nghiệm thông qua ẩm thực, thiên nhiên và văn hóa

Bên cạnh nội dung về sản xuất nông nghiệp, video còn giới thiệu những món tráng miệng được làm từ nho Shine Muscat, cùng quán cà phê nằm trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Yamanashi. Những món như parfait được chế biến nhằm tôn vinh chất lượng nguyên liệu, mang đến trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của Yamanashi.

Ngoài ra, video đề cập đến các điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh như khu vực xung quanh núi Phú Sĩ và chùa Daizenji (còn gọi là "chùa Nho") với lịch sử hơn 1.300 năm. Tại chùa Daizenji hiện có pho tượng Đức Phật Dược Sư tay cầm chùm nho - duy nhất tại Nhật Bản, phản ánh mối liên hệ lâu đời giữa nho và đời sống văn hóa của địa phương. Thông qua việc kết hợp giới thiệu nông sản và tài nguyên du lịch, video truyền tải hình ảnh Yamanashi như một địa phương hội tụ hài hòa giữa ẩm thực, thiên nhiên và văn hóa.

Tại chùa Daizenji hiện có pho tượng Đức Phật Dược Sư tay cầm chùm nho - duy nhất tại Nhật Bản, phản ánh mối liên hệ lâu đời giữa nho và đời sống văn hóa của địa phương.

Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá lần này, tỉnh Yamanashi đã hợp tác với Vietnam Kun, một YouTuber người Nhật hiện đang sinh sống tại Việt Nam và được biết đến rộng rãi với các nội dung về giao lưu văn hóa Nhật - Việt. Với góc nhìn gần gũi và cách truyền tải phù hợp với khán giả địa phương, Vietnam Kun trực tiếp tham gia trải nghiệm, ghi hình và giới thiệu các nội dung trong video PR bằng tiếng Việt.

Thông qua sự hợp tác này, tỉnh Yamanashi kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao sự quan tâm của người tiêu dùng Việt Nam đối với nho Shine Muscat, đồng thời thúc đẩy nhu cầu du lịch và gia tăng mức độ tin cậy đối với các sản phẩm nông sản của tỉnh tại thị trường Việt Nam.

Trong những năm gần đây, tỉnh Yamanashi đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng nho Shine Muscat cũng như phát triển các giống nho thế hệ tiếp theo. Trên cơ sở đó, tỉnh đang đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu sang các thị trường châu Á, trong đó Việt Nam được xác định là thị trường trọng điểm nhờ tốc độ tăng trưởng cao và nhu cầu ngày càng gia tăng đối với nông sản Nhật Bản.