Sau những ngày Tết rộn ràng, tháng Giêng luôn là thời điểm ai cũng mong “đầu xuôi đuôi lọt”. Không chỉ là khởi đầu của một năm mới, đây còn là lúc nhiều cơ hội âm thầm nảy mầm. Theo dự báo vận trình 2026, có 4 con giáp đặc biệt vượng khí trong tháng đầu năm: Được quý nhân dẫn lối, công việc khởi sắc, thu nhập tăng dần đều và cuộc sống cũng nhẹ áp lực hơn trước. Nếu bạn thuộc một trong những tuổi dưới đây, hãy tận dụng thật tốt đà may mắn này để bứt phá.

1. Tuổi Tý: Quý nhân nâng đỡ, tiền bạc mở lối

Người tuổi Tý vốn nhanh nhạy, linh hoạt và có khả năng nhìn ra cơ hội từ những điều rất nhỏ. Bước vào tháng Giêng 2026, vận trình của tuổi Tý được ví như có “ánh sao tốt” chiếu sáng, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp. Đây là giai đoạn dễ gặp quý nhân, có thể là cấp trên, đối tác hoặc một người bạn cũ vô tình mở ra cơ hội mới.

Không ít người tuổi Tý sẽ cảm nhận rõ việc mình được giao thêm trọng trách, được đề cử vào những dự án quan trọng hoặc có cơ hội tiếp xúc với người có kinh nghiệm trong ngành. Chính những kết nối này giúp con đường nghề nghiệp rộng mở hơn.

Về tài chính, nguồn thu chính tăng lên nhờ vị trí công việc ổn định và có bước tiến. Ngoài ra, những khoản thu phụ như thưởng, lợi nhuận đầu tư hay hợp tác bên ngoài cũng có tín hiệu khả quan. Tuổi Tý càng chủ động, càng dễ nắm bắt thời cơ. Khi biết linh hoạt xoay chuyển theo thị trường, tiền bạc sẽ tích lũy dần dần như “lăn quả cầu tuyết”, càng ngày càng lớn.





2. Tuổi Thìn: Phá thế trì trệ, sự nghiệp dẫn đầu

Người tuổi Thìn vốn mang khí chất tự tin, dám nghĩ dám làm. Tháng Giêng 2026 được xem là thời điểm “vén mây thấy trời” với con giáp này. Những vướng mắc từng khiến bạn chùn bước trước đó dần được tháo gỡ, đặc biệt trong môi trường làm việc.

Đây là lúc các kế hoạch dang dở có cơ hội hoàn thành, các dự án mới cũng bắt đầu khởi động thuận lợi. Tuổi Thìn làm việc trong môi trường doanh nghiệp có thể đón tin vui về thăng tiến hoặc tăng thu nhập. Người đang kinh doanh riêng dễ tìm được đối tác phù hợp, ký kết được hợp đồng quan trọng ngay từ đầu năm.

Tài lộc của tuổi Thìn tăng theo đà sự nghiệp. Khi vị thế được nâng cao, thu nhập cũng theo đó mà khởi sắc. Ngoài nguồn tiền chính ổn định, các khoản lợi nhuận từ hợp tác hoặc đầu tư cũng mang lại bất ngờ tích cực. Quan trọng hơn cả, khả năng lãnh đạo và ra quyết định dứt khoát giúp tuổi Thìn trở thành “đầu tàu” trong tập thể, từ đó mở rộng thêm cơ hội dài hạn.

3. Tuổi Hợi: Nhẹ lòng, nhiều lộc

Tuổi Hợi thường được yêu mến bởi tính cách hiền hòa, lạc quan và sống chân thành. Trong tháng Giêng 2026, chính sự tích cực ấy trở thành “chìa khóa” thu hút may mắn. Các mối quan hệ xã hội phát huy tác dụng rõ rệt, đem lại cho tuổi Hợi những cơ hội bất ngờ.

Có thể bạn được bạn bè giới thiệu một công việc mới, một nguồn khách hàng tiềm năng hoặc một mối hợp tác đầy triển vọng. Khi các mối quan hệ được duy trì bằng sự tử tế, cơ hội đến cũng rất tự nhiên.

Về tài chính, tuổi Hợi có khả năng tăng thu nhập nhờ hiệu quả công việc tốt hơn. Sự chăm chỉ âm thầm suốt thời gian qua bắt đầu cho “quả ngọt”. Ngoài ra, vận may nhỏ về tiền bạc cũng có thể xuất hiện như quà tặng, thưởng nóng hoặc những khoản lợi ngoài dự kiến. Khi biết chia sẻ và giúp đỡ người khác, tuổi Hợi càng dễ duy trì vòng tròn may mắn bền vững.





4. Tuổi Mão: Ổn định mà vẫn bứt phá

Tuổi Mão vốn cẩn trọng, điềm tĩnh và luôn chọn con đường chắc chắn. Tháng Giêng 2026 mang lại cho tuổi Mão một giai đoạn “chậm mà chắc” đúng nghĩa. Công việc tuy bận rộn hơn nhưng đổi lại là sự ghi nhận rõ ràng và xứng đáng.

Những ai đang làm công sở có cơ hội nhận thưởng dự án, được đánh giá cao về năng lực. Người có nghề tay trái hoặc kinh doanh nhỏ lẻ cũng dễ “trúng mạch” thị trường, tìm đúng nhu cầu khách hàng nên nguồn thu tăng lên đáng kể.

Điểm mạnh của tuổi Mão nằm ở sự thực tế. Thay vì chi tiêu bốc đồng, bạn biết cách lập kế hoạch tài chính rõ ràng, phân bổ hợp lý và tích lũy đều đặn. Nhờ vậy, dù không phải kiểu giàu nhanh chớp nhoáng, tuổi Mão lại tạo được nền tảng vững vàng, lâu dài và an tâm.

Tháng Giêng luôn được xem là tháng của khởi đầu. Với tuổi Tý, Thìn, Hợi và Mão, 2026 mở ra bằng những tín hiệu khả quan cả về công việc lẫn tiền bạc. Dù vận may có đứng về phía mình đến đâu, điều quan trọng nhất vẫn là sự chủ động và nỗ lực mỗi ngày. Khi tinh thần sẵn sàng, cơ hội đến sẽ không bị bỏ lỡ.

Năm mới đã gõ cửa. Nếu bạn nằm trong danh sách 4 con giáp này, hãy tự tin bước tiếp. Biết đâu, những tin vui liên tiếp trong tháng đầu năm sẽ trở thành bàn đạp cho cả một hành trình rực rỡ phía trước.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)