Cận cảnh nơi bà mẹ 3 con bị cả nhà chồng cũ giam cầm, đánh đập, bắt uống nước thải để 'trừ tà'

Chiều 9/6, hơn 40 cảnh sát thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt ra quân thực hiện lệnh bắt giam và khám xét chỗ ở đối với các bị can trong vụ giữ người trái pháp luật. Để khởi tố, bắt giam được các bị can trong vụ án này là nỗ lực rất lớn của các trinh sát, điều tra viên do các bị can có nhiều thủ đoạn đối phó rất tinh vi để qua mặt cơ quan điều tra. Ảnh: PLO