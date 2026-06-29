Cận cảnh ngôi trường hơn 200 tỷ, vừa xây xong ở Hà Nội và đã tuyển sinh từ năm nay: To đẹp cỡ nào mà phụ huynh xuýt xoa mãi!

Trường THPT Việt Hùng có địa chỉ tại Thôn Đông, xã Việt Hùng. Ngôi trường đã được khởi công xây dựng vào ngày 16/5/2025. Đây là công trình giáo dục trọng điểm được đầu tư từ nguồn ngân sách huyện Đông Anh (cũ), đồng thời cũng là dự án trường THPT thứ hai do HĐND Thành phố Hà Nội giao UBND huyện Đông Anh (cũ) làm chủ đầu tư, sau Trường THPT Nguyên Khê, hiện đã được đổi tên thành trường THPT Phúc Thịnh và mới có quyết định thành lập.

Dự án Trường THPT Việt Hùng có tổng mức đầu tư khoảng 234,6 tỷ đồng. Theo thông tin từ trang thông tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hà Nội, công trình THPT Việt Hùng được xây dựng trên khu đất rộng 2,7ha, trong đó diện tích xây dựng là 2,04ha. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Hồng Hà, đại diện cho Liên danh Cổ phần đầu tư xây dựng Cát Hồng, với giá trúng thầu 187,7 tỷ đồng và thời gian thi công 360 ngày.

Mới đây, ngôi trường này đã chính thức xây xong và hoàn thành công tác tuyển sinh cho năm học mới 2026-2027. Trên mạng xã hội, khi những hình ảnh của trường THPT Việt Hùng được chia sẻ, nhiều phụ huynh không giấu nổi sự kinh ngạc, xuýt xoa trước diện mạo vô cùng to đẹp, hoành tráng của trường.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất về trường THPT Việt Hùng, được đăng tải trên fanpage Đông Anh News:

Những hình ảnh mới của THPT Việt Hùng. (Nguồn ảnh: Đông Anh News)

Được biết, chương trình học của trường năm nay bao gồm các môn bắt buộc: Ngữ Văn, Toán học, Tiếng Anh, Lịch sử, GD Thể chất, GD Quốc phòng An ninh, HĐ Trải nghiệm, hướng nghiệp, GĐ Địa phương,... Môn học lựa chọn, cụm chuyên đề: Chọn 4 môn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, GD Kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ - Nông nghiệp, Âm nhạc (70 tiết/môn/năm học); lựa chọn cụm chuyên đề học tập theo môn học (35 tiết/môn học).

Tổ hợp định hướng KHTN: Môn học lựa chọn (70 tiết/môn/năm học): Lý, Hóa, Sinh, Tin (Địa). Chuyên đề lựa chọn (35 tiết/môn/năm học): Toán, Lý, Hóa.

Tổ hợp định hướng KHXH: Môn học lựa chọn (70 tiết/môn/năm học): Lý, Địa, KT&PL, Tin (Âm nhạc/Mỹ thuật). Chuyên đề lựa chọn (35 tiết/môn/năm học): Toán, Văn, Lý.

Ngoài ra, nhà trường có lớp quốc tế, lớp học tiếng Anh bổ trợ với người nước ngoài và lớp có ngoại ngữ 2. Cụ thể, tiếng Anh bổ trợ với người nước ngoài: 01 tiết/tuần. Học Ngoại ngữ 2 - tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn: 03 tiết/tuần. Lớp quốc tế: Học sinh học bổ trợ tiếng Anh luyện thi IELTS: 06 tiết/tuần.

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