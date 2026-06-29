Không phải Công nghệ thông tin, đây mới là ngành 3 năm liên tiếp có mức điểm chuẩn "BÙNG NỔ", thí sinh lực học thực sự tốt hãy đăng ký!

Trong vài năm trở lại đây, khi nhắc đến những ngành học có mức điểm chuẩn "chạm trần", nhiều người thường nghĩ ngay đến Công nghệ thông tin hay Truyền thông. Thế nhưng, có một ngành học âm thầm duy trì sức nóng, liên tục thiết lập những kỷ lục điểm số mới qua từng năm, biến cuộc đua giành vé vào cổng trường đại học trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Đó chính là Sư phạm Tiếng Anh.

Nếu nhìn vào bức tranh tuyển sinh giai đoạn 2023 - 2025, bất cứ ai cũng phải "giật mình" trước sự bùng nổ điểm số của ngành học này. Đây thực sự đã trở thành "sàn đấu" chỉ dành cho những thí sinh có lực học thực sự xuất sắc và toàn diện.

Chuỗi 3 năm liên tiếp tăng trưởng "vô tiền khoáng hậu"

Nhìn lại số liệu từ kỳ thi tốt nghiệp THPT qua các năm, có thể thấy điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Anh tại các trường đại học top đầu liên tục tịnh tiến theo chiều thẳng đứng:

Năm 2023: Điểm chuẩn ngành này đã neo ở mức rất cao. Tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, thí sinh cần đạt 27,54 điểm mới trúng tuyển. Trong khi đó, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) lấy 37,21 điểm trên thang 40 (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) – tương đương trung bình mỗi môn thí sinh phải đạt khoảng 9,3 điểm.

Năm 2024: Sức nóng tiếp tục được đẩy lên một nấc thang mới. Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) tăng vọt lên 38,45 điểm (thang 40, tiếng Anh nhân hệ số 2), đồng nghĩa với việc thí sinh phải đạt trung bình 9,61 điểm/môn mới có cơ hội đỗ. Tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Sư phạm TP.HCM, điểm chuẩn cũng lần lượt giữ mức 27,75 và 27,1 điểm (thang 30), buộc học sinh phải đạt từ 9 đến 9,25 điểm mỗi môn.

Năm 2025: Đỉnh điểm của sự "bùng nổ" được ghi nhận khi mức điểm chuẩn chính thức chạm ngưỡng tuyệt đối: 30/30 điểm. Cả Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) và Trường ĐH Ngoại ngữ (Đại học Huế) cùng công bố mức điểm chuẩn kịch trần này. Đặc biệt, sự bứt phá của Đại học Huế từ mức 25,5 điểm (năm 2023) lên thẳng 30 điểm (năm 2025) là minh chứng rõ nhất cho thấy cơn sốt này đã lan tỏa rộng khắp cả nước.

Cuộc lọc sàng khắt khe: Khi điểm tuyệt đối vẫn chưa phải là "vùng an toàn"

Sự bùng nổ về điểm số biến ngành Sư phạm Tiếng Anh thành một trong những ngành có tỷ lệ chọi gắt gao nhất. Khi điểm chuẩn đã chạm mốc 30/30, công cụ điểm thi thuần túy không còn đủ sức phân loại thí sinh, buộc các trường phải siết chặt bằng hàng loạt tiêu chí phụ cân não.

Ví dụ điển hình như năm 2025, để đặt chân vào Đại học Huế, ngoài việc có tổng điểm xét tuyển đạt mức tuyệt đối, thí sinh còn phải thỏa mãn điều kiện môn Ngoại ngữ từ 9,5 và môn Ngữ văn từ 8,5 trở lên. Trong khi đó, ĐHQG Hà Nội đưa ra yêu cầu khắt khe khi bắt buộc thí sinh phải đặt ngành học này ở vị trí Nguyện vọng 1.

Điều này đồng nghĩa với việc, cuộc đua không còn nằm ở chỗ ai giỏi hơn ai, mà là ai "ít sơ suất hơn ai". Một học sinh giỏi xuất sắc đạt 28 - 29 điểm vẫn hoàn toàn có thể trượt nguyện vọng yêu thích nếu không sở hữu điểm ưu tiên hoặc các chứng chỉ quốc tế quy đổi tối đa.

Lý do đằng sau sức hút mãnh liệt: Điểm tựa vững chắc từ cơ hội và chính sách

Không phải ngẫu nhiên mà Sư phạm Tiếng Anh lại giữ vững ngôi vương về điểm số lâu đến thế. Sức hút này đến từ hai bệ phóng vững chắc:

Thứ nhất, chính sách hỗ trợ tài chính bám sát thực tế: Sức hút của khối Sư phạm nói chung được tiếp sức rất lớn từ dòng vốn đầu tư của Nhà nước. Cụ thể, theo Điều 4 Nghị định 116/2020/NĐ-CP, sinh viên theo học ngành sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học. Đồng thời, sinh viên còn được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường (thời gian hỗ trợ theo số tháng thực tế nhưng không quá 10 tháng/năm học). Trong bối cảnh làn sóng tự chủ đại học khiến học phí nhiều khối ngành khác tăng cao, đây rõ ràng là một điểm tựa kinh tế cực kỳ vững chắc cho các gia đình.

Thứ hai, cơ hội nghề nghiệp rộng mở: Tiếng Anh hiện là môn học bắt buộc xuyên suốt các cấp học. Nhu cầu tuyển dụng giáo viên chất lượng cao không chỉ dừng lại ở khối trường công lập mà còn cực kỳ mở rộng tại các hệ thống trường tư thục, trường quốc tế và các trung tâm ngôn ngữ lớn với mức thu nhập hấp dẫn.

Lời khuyên cho các sĩ tử: Hãy lượng sức mình!

Mức điểm chuẩn liên tục "neo" ở đỉnh cao là tín hiệu đáng mừng cho thấy chất lượng đầu vào của ngành giáo dục đang ngày một nâng cao. Tuy nhiên, nó cũng là lời cảnh báo cho các mùa tuyển sinh tiếp theo.

Nếu bạn có đam mê với ngành giáo dục, sở hữu năng lực ngôn ngữ vượt trội và một tư duy bền bỉ, Sư phạm Tiếng Anh chắc chắn là một bến đỗ hoàng kim. Ngược lại, nếu lực học chỉ ở mức khá, thí sinh nên cân nhắc dịch chuyển mục tiêu sang các trường đại học vùng, phân hiệu địa phương (nơi mức điểm có phần "hạ nhiệt" hơn từ 19 đến 24 điểm như ĐH Quảng Bình hay ĐH Hạ Long), hoặc chủ động trang bị các phương thức xét tuyển kết hợp như chứng chỉ IELTS, đánh giá năng lực để tự mở rộng cánh cửa cho chính mình thay vì dồn toàn bộ kỳ vọng vào điểm thi tốt nghiệp THPT.