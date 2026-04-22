Cận cảnh khu chung cư cao cấp mà nhà Trấn Thành đang ở: Mỗi căn hộ đều có thang máy riêng, mức giá bán khoảng 131 triệu/m2

Chỉ từ một đoạn clip ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội, Trấn Thành đã khiến cư dân mạng không khỏi choáng vàng khi hé lộ không gian sống mới của mình, nơi mà từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự đầu tư kỹ lưỡng và gu thẩm mỹ cao cấp. Không phô trương quá nhiều, nhưng cách "đạo diễn trăm tỷ" lựa chọn nội thất lại đủ để người xem cảm nhận rõ ràng thế nào là một cuộc sống tiện nghi, xa hoa của vợ chồng anh.

Trấn Thành review phòng tắm "triệu đô", rộng gấp đôi phòng ngủ: Nhìn đâu cũng thấy toát lên "mùi tiền"

Không review toàn bộ căn hộ cao cấp, "đạo diễn trăm tỷ" chỉ nói sơ sơ về phòng tắm và phòng để quần áo, hai căn phòng mà anh cảm thấy chill nhất trong nhà. Khu vực tủ quần áo với hệ thống đèn tự động, đi đến đâu là đèn sáng đến đó.

Tiếp đến là "phòng vệ sinh master" rộng gấp đôi phòng ngủ. Không gian này được thiết kế rộng rãi, tích hợp hàng loạt thiết bị hiện đại tự động như vòi sen đa chế độ, toilet cảm biến, hệ thống đèn và rèm tự động... Tất cả tạo nên trải nghiệm không thua gì một resort cao cấp ngay trong chính căn hộ của Trấn Thành.

Toilet cảm biến hiện đại với khả năng khử trùng nước loại bỏ 99% vi khuẩn và nấm Candida bằng tia UV, ngoài ra còn khử khuẩn không khí trong bồn cầu bằng công nghệ hiện đại. Hệ thống vòi tắm lắp đặt trên trần nhà kết hợp đèn chiếu sáng với chức năng trị liệu bằng ánh sáng với những mức độ khác nhau, tạo cảm giác thư thái cho người dùng mỗi khi sử dụng.

Hệ thống đèn cũng là ẩn chứa những điều bí ẩn, có thể điều chỉnh theo từng mức độ ánh sáng khác nhau, thậm chí trần nhà còn lắp hệ thống đèn tạo hiệu ứng bầu trời sao ảo diệu.

Chiếc bồn tắm đặt cạnh cửa kính lớn với view nhìn ra thành phố đã trở thành tâm điểm. Hình ảnh vừa ngâm mình thư giãn vừa ngắm cảnh từ trên cao khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, cho rằng đây chính là "cách người giàu tận hưởng cuộc sống" của mình.

Căn hộ của Trấn Thành nằm trong khu chung cư cao cấp tại TP.HCM với mức giá bán 5.000$/m2, giá thuê 100-150 triệu/tháng

Được biết căn hộ của Trấn Thành và Hari Won nằm trong khu Define ở Đảo Kim Cương tại Quận 2 - một trong những khu chung cư cao cấp nhất ở TP.HCM.

Dự án Define mang đến không gian sống chuẩn hạng sang, cả khu chung cư cao 24 tầng chỉ có đúng 88 căn hộ. Mỗi căn hộ đều có thang máy riêng, có sảnh riêng để dẫn thẳng vào nhà, tạo sự riêng tư tối đa cho mỗi người sử dụng.

Lối đi riêng đến thang máy của từng căn hộ, thang máy sẽ cố định luôn tầng căn hộ và khu tiện ích nên không thể đi chung với các căn hộ khác.

Vì là thang máy riêng nên khi cửa thang máy mở ra là đến luôn sảnh của căn hộ. Gia đình có thể để tủ giày hoặc bàn ghế chờ tại khu vực sảnh này.

Khu vực sảnh chờ này còn có thêm cửa chính dẫn vào bên trong căn hộ.

Trong 88 căn hộ tại chung cư Define có 44 căn (3 phòng ngủ) có sân vườn riêng, 44 căn (4 phòng ngủ) có bể bơi riêng rộng 26m2 trong khuôn viên nhà. Mỗi căn hộ có ít nhất 2 hướng view. Đặc biệt, tất cả đều có view sông Sài Gòn và view hướng khu đô thị Thủ Thiêm.

Hệ thống đỗ xe thông minh giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mỗi căn hộ có riêng 2 chỗ đậu xe, có 20 chỗ đậu xe dành riêng cho siêu xe triệu đô.

Mức giá thuê căn hộ tại chung cư Define.



Với mức giá bán lên đến 5.000 USD/m2 (tham khảo từ definecapitaland.vn) và giá thuê dao động từ 100 - 150 triệu đồng mỗi tháng, khu chung cư này được xem là một trong những biểu tượng cho chuẩn sống thượng lưu giữa lòng TP.HCM, nơi hội tụ của giới có thu nhập cao và những ai theo đuổi phong cách sống đẳng cấp.

1. Tổng quan dự án Chủ đầu tư: CapitaLand Development (CLD) hợp tác cùng Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thiên Đức. - Vị trí: Đường 60, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM (ngay trung tâm hành chính Quận 2). - Quy mô: 1 block cao 26 tầng, tổng chỉ có 88 căn hộ (sky villas). - Mật độ: Rất thấp, chỉ 4-6 căn/tầng. 2. Vị trí và Kết nối - Dự án nằm ở vị trí đắc địa, hai mặt tiền đường Thạnh Mỹ Lợi, tầm nhìn hướng sông Sài Gòn. - Nằm trong khu vực hành chính - tài chính - thương mại trọng điểm của khu Đông Sài Gòn, dễ dàng kết nối đến trung tâm Quận 1 và các khu đô thị mới như Sala, Thủ Thiêm. 3. Điểm đặc biệt và Tiện ích - Hồ bơi riêng: Mỗi căn hộ đều có hồ bơi riêng (private pool) trên ban công. - Chỗ đậu xe: Dự án cung cấp 2 chỗ đậu ô tô thông minh cho mỗi căn hộ và 20 chỗ đậu siêu xe. - Tiêu chuẩn cao cấp: Sảnh tiêu chuẩn 6 sao, thiết bị bàn giao nhập khẩu Châu Âu. - Pháp lý: An toàn, đã có giấy phép bán nhà ở.



