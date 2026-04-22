Tủ lạnh là một trong số rất ít thiết bị trong gia đình phải hoạt động liên tục suốt 24 giờ mỗi ngày. Không giống như điều hòa, máy giặt hay tivi, có thể tắt khi không sử dụng - tủ lạnh gần như “chạy không nghỉ”. Chính vì vậy, không ít người cho rằng đây là thiết bị tiêu tốn điện năng đáng kể và góp phần làm hóa đơn tiền điện tăng cao mỗi tháng.

Tuy nhiên, nếu tính đúng theo cách mà ngành điện hướng dẫn, mức tiêu thụ điện của tủ lạnh thực tế không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ.

Tủ lạnh có thực sự chạy liên tục 24/7?

Về nguyên lý, tủ lạnh luôn được cấp điện 24/7. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc thiết bị hoạt động hết công suất trong suốt thời gian đó.

Trên thực tế, bộ phận tiêu thụ điện chính của tủ lạnh là máy nén (block). Thiết bị này sẽ:

- Hoạt động khi nhiệt độ trong tủ tăng lên

- Tự ngắt khi đã đạt mức làm lạnh cần thiết

Do đó, trong một ngày, máy nén chỉ chạy theo chu kỳ, thường chiếm khoảng 40-60% tổng thời gian. Đây là yếu tố quan trọng khiến mức tiêu thụ điện thực tế thấp hơn nhiều so với tưởng tượng.

Cách tính điện năng tiêu thụ theo hướng dẫn của EVN

Theo nguyên tắc chung, điện năng tiêu thụ của một thiết bị được tính theo công thức:

Điện năng (kWh) = Công suất (kW) × Thời gian sử dụng (giờ)

Áp dụng với tủ lạnh gia đình phổ biến:

- Công suất trung bình: khoảng 100 - 150W (tương đương 0,1 - 0,15 kW)

- Thời gian hoạt động thực tế: khoảng 12 giờ/ngày (do chạy theo chu kỳ)

Lấy mức trung bình:

0,12 kW × 12 giờ = 1,44 kWh/ngày

Trong 30 ngày: 1,44 × 30 = 43,2 kWh/tháng

Như vậy, một chiếc tủ lạnh gia đình sẽ tiêu thụ khoảng 40 - 45 kWh điện mỗi tháng.

Quy đổi ra tiền điện: con số cụ thể

Giá điện sinh hoạt hiện nay được tính theo bậc thang lũy tiến. Với mức tiêu thụ riêng của tủ lạnh khoảng 40-45 kWh/tháng, phần điện này chủ yếu nằm trong các bậc thấp, tương đương mức giá trung bình khoảng 1.800 - 2.000 đồng/kWh. Từ đó có thể ước tính: 43,2 kWh × ~1.900 đồng ≈ 82.000 đồng/tháng. Trong thực tế, tùy từng loại tủ và cách sử dụng, chi phí thường dao động trong khoảng 70.000 - 100.000 đồng mỗi tháng.

Vì sao có gia đình tốn nhiều điện hơn?

Dù cùng là tủ lạnh, mức tiêu thụ điện giữa các gia đình có thể chênh lệch đáng kể. Nguyên nhân thường đến từ:

- Tủ lạnh dung tích lớn (trên 300–500 lít)

- Thiết bị đã cũ, hiệu suất kém

- Không sử dụng công nghệ tiết kiệm điện (Inverter)

- Mở cửa tủ thường xuyên hoặc quá lâu

- Cài đặt nhiệt độ quá thấp

- Đặt tủ sát tường, không thoát nhiệt tốt

Những yếu tố này khiến máy nén phải hoạt động nhiều hơn, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng lên.

Tủ lạnh có phải thủ phạm khiến tiền điện tăng?

Theo các chuyên gia, tủ lạnh không phải là thiết bị tiêu thụ điện lớn nhất trong gia đình. Trên thực tế, những thiết bị như điều hòa, bình nóng lạnh hay bếp điện thường có công suất cao hơn nhiều và có thể “ngốn” một lượng điện lớn trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, điểm khác biệt của tủ lạnh lại nằm ở cách tiêu thụ điện.

Thiết bị này phải hoạt động liên tục suốt 24 giờ mỗi ngày, gần như không có thời gian ngắt hoàn toàn. Dù công suất không quá lớn, việc duy trì vận hành liên tục khiến lượng điện tiêu thụ được phân bổ đều theo từng ngày, từng tháng.

Chính vì vậy, tủ lạnh không tạo ra mức tăng đột biến trên hóa đơn điện như điều hòa vào những ngày nắng nóng cao điểm. Nhưng ngược lại, đây lại là khoản tiêu thụ mang tính ổn định và lâu dài.

Vì vậy, dù không "ngốn điện" đột biến, tủ lạnh vẫn là một phần chi phí cố định trong hóa đơn điện mà hầu như gia đình nào cũng phải trả.