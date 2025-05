Việc lực lượng chức năng Hà Nội liên tục phát hiện những cơ sở kinh doanh thực phẩm “bẩn” là một trong những hành động thiết thực trong việc thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025 với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó, chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.