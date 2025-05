Trước tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, đặc biệt là sữa giả , mì chính giả, dầu ăn giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương vào cuộc xử lý.

Động thái này được đưa ra sau chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 17/4 về vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang vì đã mua và sử dụng sản phẩm.

Bộ Y tế đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Mì chính có dấu hiệu làm giả được cơ quan công an phát hiện. (Ảnh: CACC)

Thứ nhất, lực lượng chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra thị trường, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả. Cần đặc biệt chú ý đến các sản phẩm chưa thực hiện thủ tục tự công bố hoặc đăng ký bản công bố theo quy định.

Thứ hai, Bộ yêu cầu siết chặt hoạt động quảng cáo thực phẩm trên môi trường mạng và các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan chức năng được yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm để người tiêu dùng nâng cao cảnh giác khi lựa chọn sản phẩm.

Thứ ba, Bộ Y tế cũng yêu cầu rà soát, đánh giá lại các quy định hiện hành về an toàn thực phẩm, đặc biệt với nhóm sữa, sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức năng. Trường hợp cần thiết, các cơ quan liên quan cần chủ động sửa đổi hoặc đề xuất sửa đổi để tăng hiệu lực quản lý.

Trước đó, Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai, doanh thu gần 500 tỷ đồng. Theo quy định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố đủ căn cứ xác định là hàng giả. Từ hai doanh nghiệp chính là Rance Pharma và Hacofood Group, nhóm này lập thêm 9 công ty để sản xuất, phân phối sữa bột giả. Đường dây sản xuất sữa giả này có hệ sinh thái phủ cả nước.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng phát hiện Công ty TNHH Famimoto Việt Nam sản xuất lượng lớn mì chính, dầu ăn, hạt nêm, bột canh có dấu hiệu giả. Theo kết quả trưng cầu giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, thành phần, định lượng, định tính giá trị dinh dưỡng trong các sản phẩm mì chính, dầu ăn, bột canh cao cấp và hạt nêm đều không đạt so với các chỉ tiêu công ty công bố hoặc chỉ tiêu ghi trên nhãn sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không sử dụng các sản phẩm được làm giả đã được cơ quan công an công bố.