Trước đó, ngày 11/9/2019, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với Công ty cổ phần giấy Hưng Lợi do ông Nguyễn Kim Tiến làm giám đốc do căn cứ tình hình thực tế xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy chưa được loại trừ hoặc không thể khắc phục được và có nguy cơ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.