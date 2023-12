Dự án khu nhà ở Đất Mới do Công ty Cổ phần Đất Mới làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương năm 2006. UBND thị xã Dĩ An (nay là thành phố Dĩ An) phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án năm 2008 với diện tích gần 8,7 ha tại phường Tân Bình.