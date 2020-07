Cận cảnh căn nhà tập thể nghiêng 14 độ ở Hà Nội, hơn 200 người "sống trong sợ hãi"

Chung cư A7, tập thể Tân Mai được xây dựng từ năm 1984 theo công nghệ lắp ghép với quy mô 5 tầng gồm 50 căn hộ nhưng chỉ có duy nhất một cầu thang. Qua thời gian sử dụng, tòa nhà đã xuất hiện nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, trong đó đáng kể nhất là vết nứt lớn khiến toàn bộ cầu thang và chiếu nghỉ tách hoàn toàn khỏi khối nhà.

Năm 2010, khi khu vực cầu thang bộ nối từ tầng 1 lên tầng 5 có dấu hiệu tách rời nhau, gây nguy hiểm đến toàn bộ kết cấu khu tập thể, Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội – đơn vị quản lý tòa nhà đã cho lắp hệ thống giàn giáo thép nhằm gia cố, chống đỡ tạm thời.



Tuy nhiên, đến nay, hệ thống giàn giáo thép xuất hiện nhiều chỗ hoen gỉ tại những mối hàn, cong vênh. Độ kéo trần chiếu nghỉ cầu thang khu vực tầng 2 và các dầm đỡ bản thang tiếp tục tách xa bức tường chịu lực tạo ra khe hở ngày càng lớn.

Toàn bộ kết cấu cầu thang từ tầng 1 đến tầng 5 đang dần bị nứt tách với khung chịu lực tòa nhà, các cấu kiện bê tông bị võng nứt. Tình trạng lún nứt chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng cho thấy sự nguy hiểm, mất an toàn nghiêm trọng cho cư dân đang sinh sống tại tòa nhà.

Sau nhiều năm chờ đợi, người dân khu tập thể A7 kiến nghị cơ quan chức năng cho gia cố những vị trí xung yếu để bảo đảm an toàn trước mắt.

Ông Nguyễn Quang Gắng – Tổ trưởng Tổ dân phố 20, phường Tân Mai cho biết, hiện nay công trình nhà A7 Tân Mai vẫn đang có hiện tượng tiếp tục xuống cấp và hư hỏng nặng. Do đó, khả năng chịu lực của một số bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ. Trong khi đó, khu vực cầu thang và phần mái là các bộ phận xuất hiện nhiều nguy hiểm nhất, có nguy cơ gây mất an toàn cho cư dân.

Ông Gắng cho rằng, trong kết luận thẩm định của Viện Khoa học công nghệ Xây dựng (Bộ Xây Dựng) năm 2016, công trình khu nhà A7 tập thể Tân Mai có mức độ nguy hiểm cấp độ C. Đồng thời ngôi nhà bị nghiêng 14 độ về phía sau và sang hướng Đông. Phần mái sau của ngôi nhà đã cũ, có nhiều khe nứt sâu gây ngấm dột.

Một số nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho cư dân nhà tập thể A7 một chiếc loa công suất lớn và một chiếc loa cầm tay để sử dụng để thông báo kịp thời đến người dân trong trường hợp khẩn cấp khi có mưa bão.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho các hộ dân trong mùa mưa bão, UBND quận Hoàng Mai vừa tiếp tục có đề nghị Sở Xây dựng TP Hà Nội tổ chức kiểm định an toàn chịu lực công trình tòa nhà A7 để có phương án xử lý và có phương án di dời đến nơi tạm cư để bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định sinh hoạt cho người dân.

Một số hình ảnh khu nhà A7, tập thể Tân Mai đang xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất kỳ lúc nào trong khi mùa mưa bão đang tới gần:

Vách cầu thang và tường, những vết nứt lớn tạo nên kẽ hở nhìn xuyên xuống tầng dưới.