Cận cảnh bộ trang sức độc, lạ giá 5,5 tỉ đồng của Thanh Hằng

Thanh Hằng với chiếc váy khoe trọn đường cong

Khác với những bộ váy trước đây Thanh Hằng mặc, bộ váy lần này chỉ gồm những miếng vải được quấn theo dáng người một cách tinh tế.

Bộ váy giúp Thanh Hằng khoe được những khoảng hở, phô diễn vẻ gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự chừng mực, sang trọng. Đặc biệt đôi chân dài 1,12 m thẳng tắp trứ danh của siêu mẫu được khoe tối đa.



Thanh Hằng tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài bằng set trang sức của Bulgari có tổng trị giá gần 5,5 tỉ đồng. Trong đó, dây chuyền có giá 1 tỉ 228 triệu đồng, bông tai giá 909 triệu đồng, một chiếc lắc có giá 863 triệu đồng, chiếc lắc còn lại có giá 2 tỉ 70 triệu đồng, chiếc nhẫn giá 416 triệu đồng.

Thanh Hằng tại sự kiện

Tại sự kiện, Thanh Hằng được giới thiệu là co-chair cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà, nhà thiết kế Lâm Gia Khang và giám đốc sáng tạo Alex Fox. Bốn gương mặt này được 'chọn mặt gửi vàng' để chấm những bức ảnh sáng tạo gửi đến cho cuộc thi do tạp chí L'Officel tổ chức.

Khi được hỏi vì sao chỉ xuất hiện một mình tại sự kiện mà không có ông xã Trần Nhật Minh đi cùng, siêu mẫu cho biết chồng cô không quen đến những nơi xa hoa như thế này, mà thích những gì mộc mạc.

Bộ trang sức có giá 5,5 tỉ đồng của Thanh Hằng

Do vậy Thanh Hằng để chồng ở nhà để anh cảm thấy thoải mái hơn. Lần gần đây nhất và cũng là lần đầu Thanh Hằng cùng chồng đi sự kiện sau đám cưới là show thời trang của NTK Công Trí cách đây 2 tuần.

Triển lãm' Ô - The Body of Art' là sự kiện giới thiệu các tác phẩm đương đại ở nhiều thể loại, mở ra những lối tiếp cận mới, không bó buộc bởi hiện thực xã hội, để con người ta tự do suy tư về 'The Body of Art', về cái đẹp khác biệt và về con người.