Cận cảnh bên trong tòa nhà cháy ở Hong Kong (Trung Quốc): Như hỏa ngục, người mắc kẹt ho sặc sụa vì khói

Ngày 26/11, một vụ hỏa hoạn quy mô lớn đã bùng phát tại khu dân cư Wong Fook Court ở Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc). Giàn giáo tre được dựng lên để sửa chữa tường ngoài ngay lập tức trở thành đường dẫn lửa, nhanh chóng lan sang nhiều tòa nhà khác dưới sức gió mạnh. Một đoạn video lan truyền trên mạng, cho thấy "góc nhìn từ bên trong", cho thấy người quay phim dường như đang ho vì khói dày đặc.

Video do cư dân đăng tải lên mạng

Một số kênh truyền thông đã đăng tải bài viết "Góc nhìn từ bên trong vụ cháy ở Hong Kong" trên Weibo. Từ góc nhìn của người mắc kẹt, có thể thấy lán tre nằm rất gần tòa nhà, xung quanh là lửa. Ngọn lửa dữ dội, khói dày đặc tạo nên bầu không khí mù mịt. Cuối cùng, anh dường như ho nhiều lần vì khói và đóng cửa sổ lại.

Ngọn lửa dữ dội, khói dày đặc tạo nên bầu không khí mù mịt.

Tính đến sáng nay (27/10), lãnh đạo Hong Kong John Lee tuyên bố vụ hỏa hoạn đã khiến ít nhất 44 người tử vong, 29 người phải nhập viện, trong đó có 7 người trong tình trạng nguy kịch, và 279 người vẫn mất tích. Cảnh sát đã bắt giữ hai giám đốc của một công ty xây dựng và một chuyên gia tư vấn kỹ thuật tại Tai Po, Ngau Tau Kok và San Po Kong vào sáng sớm; cả ba đều bị bắt giữ vì tình nghi ngộ sát.

Trên thực tế, chung cư Wong Fok Court đã có lịch sử 42 năm, với tổng cộng 8 tòa nhà và 1.984 căn hộ. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, khu nhà ở đang trong quá trình sửa chữa tường ngoài, nên tất cả tường ngoài của các tòa nhà đều được che phủ bằng giàn giáo tre. Khoảng 3 giờ chiều hôm qua, cư dân chứng kiến giàn giáo tre trên tường ngoài của một tòa nhà bốc cháy; do gió mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan dọc theo giàn giáo tre sang các tòa nhà khác, gây ra hỏa hoạn dây chuyền. Nhiều căn hộ cũng bốc cháy do nhiệt độ cao và lửa trên tường ngoài.

Nguồn: ETtoday