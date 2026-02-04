Cận cảnh bàn thờ Tết khiến 2 triệu người xuýt xoa: "Ước mơ cả đời tôi..."

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, vậy nên nhiều gia đình tranh thủ thời gian điểm này để bắt tay vào việc dọn nhà, trang hoàng đón xuân. Nhiều gia đình thậm chí còn tậu cả hoa đào hoa mai để nhà cửa sớm rực rỡ không khí Tết.

Mới đây, tài khoản @c.gi.nh.qu56 trên TikTok đã đăng tải đoạn clip ngắn khoe góc nhà trang hoàng Tết của gia đình, với không gian chủ đạo được camera lia tới là khu vực phòng khách liền kề gian thờ. Chỉ sau 4 ngày đăng tải, đoạn clip đã viral mạnh mẽ, hút gần 2 triệu lượt xem. Ở phần bình luận, cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi cho cơ ngơi rộng rãi của gia chủ, đặc biệt là dành nhiều lời khen cho khu vực gian thờ được bố trí ở tầng 1, vừa rộng rãi vừa trang nghiêm, chỉn chu và đẹp mắt. Theo chia sẻ của gia chủ, căn nhà có diện tích khoảng 300m2, với tổng chi phí hoàn thiện vào khoảng 3 tỷ đồng.

Nguồn video: TikTok @c.gi.nh.qu56

Căn nhà có diện tích khoảng 300m2, được thiết kế 4 phòng ngủ, phòng khách, bếp và một không gian thờ. Nhờ diện tích rộng rãi, gian thờ được bố trí thoáng đãng ở tầng 1, liền kề phòng khách, vừa thuận tiện sinh hoạt vừa giữ được sự trang nghiêm cần thiết. Không gian thờ gây ấn tượng với nội thất gỗ đồng bộ, từ bàn thờ, lộc bình, vách ngăn và rèm hạt gỗ, tạo tổng thể chỉn chu, trang nhã và đẹp mắt.

Bên ngoài phòng thờ, gia chủ khéo léo đặt thêm hai chậu hoa đào và hoa lan, góp phần làm nổi bật không khí Tết. Chính sự bài trí tinh tế, nhẹ nhàng nhưng vẫn trang trọng này đã khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi, đồng loạt muốn "xin vía" nhà đẹp.

Chỉ riêng khung hình quay cận gian thờ đã đủ khiến người xem ấn tượng bởi sự đẹp mắt và chỉn chu, nhưng khi camera lia rộng ra toàn bộ phòng khách, nhiều người càng thêm trầm trồ. Không gian nhà rộng rãi, nội thất chủ đạo là đồ gỗ nên tổng thể trở nên hài hòa với khu vực thờ cúng, qua đó càng làm nổi bật vẻ trang nghiêm, tinh tế và ấm áp.

Dù nhận được nhiều lời khen, song, một số cư dân mạng vẫn tinh tế góp ý cho gia chủ rằng ghế phụ của sofa không nên đặt theo hướng quay lưng về bàn thờ. Tiếp thu ý kiến này, gia chủ đã nhanh chóng điều chỉnh, đổi hướng ghế để không gian trở nên hài hòa và hợp phong thủy hơn.

Ghế ngồi phòng khách sau khi đổi hướng đã không còn "phạm phong thủy" xoay lưng vào bàn thờ

Một số bình luận của CĐM: - Cực thích nhà có bàn thờ ở tầng 1. Vừa ấm cúng vừa uy nghiêm. - Đất rộng bố trí phòng thờ tầng 1 vẫn cứ là đỉnh, ấm cúng, uy nghiêm thật. - Sau khi xoay ghế hướng khác là hợp lý không còn điểm nào chê. - Nhà đẹp ghê, thành tâm xin vía. - Ước mơ cả đời tôi. Nếu được như thế này chắc tôi không muốn đi đâu sau giờ làm quá.



