8 loài cây là "thần giữ của": Đặt trên bàn thờ, gia chủ làm ăn thuận lợi, tiền bạc dễ tụ

Trong quan niệm phong thủy Á Đông, bàn thờ không chỉ là nơi thờ cúng tổ tiên, Thần Phật mà còn được xem là "trục năng lượng" quan trọng của cả ngôi nhà. Không gian này cần sự trang nghiêm, sạch sẽ, hài hòa âm dương để giữ phúc - tụ lộc - dưỡng khí lành. Bên cạnh hương, đèn, nước sạch hay hoa tươi, việc đặt cây phong thủy phù hợp trên bàn thờ cũng được nhiều gia đình chú trọng, bởi cây xanh đại diện cho sinh khí, sự sinh sôi và vận động không ngừng.

Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp với không gian tâm linh. Cây đặt trên bàn thờ cần có dáng gọn, lá đẹp, sức sống bền bỉ và mang ý nghĩa cát lành. Dưới đây là 8 loại cây phong thủy được xem là đắc khí khi đặt trên bàn thờ, giúp gia đạo yên ổn, công việc hanh thông, tài lộc dễ tụ hơn.

1. Cây phú quý - biểu tượng của thịnh vượng và chuyển vận

Cây phú quý nổi bật với lá xanh đậm viền đỏ hồng, vừa sang vừa ấm, rất hợp với không gian bàn thờ. Trong phong thủy, sắc đỏ tượng trưng cho dương khí, sự quyết đoán và năng lượng hành động, còn sắc xanh đại diện cho sự ổn định và nuôi dưỡng lâu dài.

Đặt một chậu phú quý nhỏ trên bàn thờ được cho là giúp kích hoạt vận may, đặc biệt phù hợp với những gia đình đang muốn cải thiện công việc, làm ăn bớt trắc trở. Ngoài ra, cây phú quý còn được tin rằng giúp cân bằng khí trường, làm không gian thờ cúng trở nên thanh tịnh hơn.

2. Cây vạn lộc - tên gọi đã nói lên tất cả

Vạn lộc, hay còn gọi là thiên phú, là một trong những cây phong thủy được ưa chuộng trên bàn thờ Thần Tài và gia tiên. Cây có dáng mọc thẳng, lá dày, bóng, pha sắc đỏ hồng trên nền xanh, tượng trưng cho tài lộc đến đều đặn và lâu dài.

Theo phong thủy, vạn lộc đại diện cho vận may "tích tiểu thành đại", tiền bạc không đến ồ ạt nhưng bền vững. Đặc biệt, khi cây vạn lộc ra hoa, nhiều người tin đó là dấu hiệu cho thấy gia đạo sắp có chuyển biến tích cực về tài chính hoặc công việc.

3. Cây phát tài - mong điều gì cũng "phất"

Ngay từ tên gọi, cây phát tài (phất dụ) đã gắn liền với mong cầu thịnh vượng. Cây có sức sống mạnh, dễ chăm, phù hợp với không gian trong nhà và trên bàn thờ.

Dân gian còn quan niệm số lượng cành cây phát tài mang ý nghĩa khác nhau:

- 3 cành tượng trưng cho hạnh phúc

- 5 cành tượng trưng cho sức khỏe

- 8 cành tượng trưng cho tài lộc

- 9 cành tượng trưng cho thời vận và sự viên mãn.

4. Cây đế vương - nâng đỡ sự nghiệp và vị thế

Trầu bà đế vương, gồm loại xanh và đỏ, là cây phong thủy tượng trưng cho quyền lực, ý chí tiến lên và sự vững vàng trong sự nghiệp. Cây có dáng đẹp, lá to vừa phải, sắc xanh sang trọng, rất hợp với bàn thờ Thần Tài hoặc bàn thờ đặt tại nhà người làm kinh doanh, quản lý. Theo phong thủy, cây đế vương không chỉ mang ý nghĩa tài lộc mà còn giúp gia chủ giữ được sự tỉnh táo, bản lĩnh và quyết đoán trong những quyết định quan trọng.

5. Cây kim tiền - tụ lộc, giữ tiền

Kim tiền là một trong những cây phong thủy phổ biến nhất khi nhắc đến tài lộc. Cây có lá tròn, mọc đối xứng, tượng trưng cho tiền bạc đủ đầy, thu vào rồi giữ lại, không thất thoát. Đặt kim tiền trên bàn thờ Thần Tài được xem là cách kích hoạt vận tài chính, giúp tiền bạc lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên, nên chọn chậu nhỏ, cây khỏe, lá bóng, tránh để cây héo úa trên bàn thờ.

6. Cây kim ngân - tài lộc song hành với bình an

Khác với kim tiền, kim ngân đại diện cho sự cân bằng giữa tiền bạc và sự ổn định. Cây thường có thân bện, tượng trưng cho sự gắn kết và bền vững. Trong phong thủy, kim ngân không chỉ hút tài mà còn giúp gia đạo yên ổn, giảm xung đột. Vì vậy, cây rất hợp đặt trên bàn thờ gia tiên hoặc Thần Tài trong những gia đình coi trọng sự hòa thuận.

7. Cây ngọc ngân - tiền tài đi cùng phúc khí

Ngọc ngân có lá xanh pha trắng, màu sắc thanh nhã, tượng trưng cho tiền bạc sạch sẽ, minh bạch và phúc khí đi kèm. Cây mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, không quá phô trương, rất phù hợp với không gian thờ cúng. Theo quan niệm phong thủy, cây ngọc ngân giúp gia chủ làm ăn thuận lợi, ít gặp thị phi, tiền đến từ chính đạo.

8. Cây ngọc bích - giữ phúc, dưỡng khí lành

Ngọc bích là loại cây nhỏ, lá tròn, mọng, tượng trưng cho sức sống bền bỉ và phúc khí lâu dài. Đặt cây ngọc bích trên bàn thờ được tin rằng giúp gia đình giữ được sự bình an, sức khỏe ổn định, công việc tiến triển chậm nhưng chắc. Loại cây này đặc biệt phù hợp với bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ Phật, bởi dáng vẻ trang nhã, không quá cầu kỳ.

Lưu ý

Dù chọn cây phong thủy nào, điều quan trọng nhất vẫn là cây phải xanh tốt, sạch sẽ, không héo úa. Cây chết hoặc úa vàng trên bàn thờ được xem là dấu hiệu không tốt về phong thủy. Ngoài ra, nên tránh cây có gai, mùi nồng hoặc dáng quá rậm rạp. Chọn đúng cây, đặt đúng chỗ, chăm đúng cách - đó mới là cốt lõi để bàn thờ thực sự trở thành nơi tụ phúc, giữ lộc cho cả gia đình.

Tổng hợp