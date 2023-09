Cán bộ điều tra hình sự gây tai nạn nhưng không cho kiểm tra nồng độ cồn và ma túy

Theo Công an quận Đồ Sơn, chiều 4-9, chiếc xe ôtô mang BKS 15A-313.00 chạy hướng từ tượng Ba Cô Tiên, khu 2 Đồ Sơn, phường Vạn Hương, về khu 1 Đồ Sơn thì lao lên vỉa hè trước cửa nhà hàng 54 Hải Dương.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4-9. Ảnh: Công an Đồ Sơn.

Ở thời điểm này, bà Phạm Thị Ng. (62 tuổi trú tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn) đang ngồi trên vỉa hè, bị ôtô tông vào.

Bà Ng. bị ô tô tông gây nhiều thương tích, phần chân trái bị đứt lìa gần sát vùng đùi, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng.

Qua xác minh, Công an quận Đồ Sơn xác định người điều khiển ôtô con gây tai nạn là trung tá Bùi Tiến Dương (45 tuổi, phó trưởng Cơ quan điều tra hình sự Khu vực I thuộc Quân khu 3).

Sau khi gây tai nạn, ông Dương rời khỏi hiện trường, đi cấp cứu tại Viện Y học Hải quân. Ngay sau đó, Công an quận Đồ Sơn đã phối hợp với Viện Y học Hải quân làm việc với ông Dương để kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở và chất ma túy, nhưng người này không hợp tác.

Công an quận Đồ Sơn sau đó phối hợp với VKSND quận Đồ Sơn và Cơ quan điều tra hình sự Khu vực I khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm ôtô, lấy lời khai người làm chứng...

Công an quận đã lập biên bản về việc ông Dương không cho kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy, có sự chứng kiến của kíp trực cấp cứu Viện Y học Hải quân và trung tá Hoàng Thành Công - thủ trưởng Cơ quan điều tra hình sự Khu vực I, thuộc Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Ngay ngày hôm sau (ngày 5-9), Công an quận Đồ Sơn tiếp tục có công văn đề nghị Viện Y học Hải quân lấy mẫu máu của ông Bùi Tiến Dương để xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy. Viện này sau đó có công văn trả lời không xét nghiệm máu và xét nghiệm ma túy cho bệnh nhân, do các xét nghiệm này không thuộc các chỉ định trong trường hợp cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn cho hay do trung tá Dương đang là quân nhân nên Cơ quan điều tra hình sự Khu vực I có công văn đề nghị Công an quận Đồ Sơn bàn giao hồ sơ vụ tai nạn giao thông trên để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Được biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực I đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông cho Phòng điều tra hình sự Quân khu 3 là cấp trên của đơn vị nhằm đảm bảo tính khách quan trong công tác điều tra, xử lý vụ việc.