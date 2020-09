Cán bộ địa chính bị tố dùng xẻng đánh người nhập viện sau va chạm giao thông

Ngày 10/9, thông tin UBND xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, công an đang xác minh vụ ẩu đả sau va chạm giao thông khiến 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu, gia đình anh Hoàng Văn Tùng (SN 1982, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, viết đơn tố cáo anh L.M.T. (công chức địa chính xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu) đã gây thương tích cho anh Tùng.

Theo đơn, khoảng 20h (ngày 9/9), anh Tùng điều khiển xe máy (cách nhà khoảng 20m) thì bất ngờ va chạm với xe máy do một nam thanh niên điều khiển. Sau va chạm, hai bên xảy ra tranh cãi, nam thanh niên kia đã vào nhà bên đường lấy một chiếc xẻng đánh vào mặt anh Tùng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Anh Tùng đang được điều trị tại bệnh viện.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương can ngăn và đưa anh Tùng đến trạm y tế xã Quỳnh Mỹ sơ cứu. Do vết thương nặng ở vùng mặt gây chảy nhiều máu nên anh Tùng đã được gia đình chuyển vào Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An cấp cứu ngay trong đêm.

Hiện, anh Tùng đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, khâu vết thương trên mặt, sức khỏe đang dần hồi phục.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.