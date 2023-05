Căn bệnh nguy hiểm tăng gấp 6 lần với phụ nữ mang thai và sau sinh

Ngày 23-5, bác sĩ Tạ Vương Khoa - Phó Trưởng Khoa Nội thần kinh, Trưởng Đơn vị Can thiệp thần kinh Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) - cho biết các bác sĩ tại đây vừa kịp thời cứu nữ bệnh nhân N.T.H (37 tuổi, ngụ Bình Dương), nguy kịch vì huyết khối tĩnh mạch não, bằng phương pháp can thiệp nội mạch kết hợp điều trị nội khoa. Đây cũng là ca bệnh đầu tiên thuộc nhóm bệnh lý hiếm gặp được điều trị bằng phương pháp can thiệp nội mạch tại bệnh viện.

Ê-kip bác sĩ thực hiện can thiệp nội mạch cho người bệnh. (Ảnh: Bác sĩ cung cấp)

Sau sinh mổ 7 ngày tại bệnh viện địa phương, chị H. đột ngột đau đầu, buồn nôn nên đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Tại bệnh viện, sau thăm khám, chị H. được chẩn đoán tắc xoang tĩnh mạch dọc trên do huyết khối gây xuất huyết não.

Chị H. được các bác sĩ điều trị theo phác đồ nội khoa (điều trị dùng thuốc). Tuy nhiên, bệnh diễn biến xấu, xuất hiện chùm cơn động kinh khó kiểm soát, chị liệt nửa người rồi liệt tứ chi, dần vào hôn mê. Kết quả chụp CT và MRI sọ theo dõi ghi nhận hình ảnh nhồi máu và xuất huyết não, phù não nặng tiến triển. Sau 3 ngày nhập viện, chị được chuyển lên phòng can thiệp mạch.

Bác sĩ Phan Đình Văn và Phí Ngọc Dương (thuộc Đơn vị Can thiệp thần kinh, Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân y 175 - tham gia trực tiếp ca can thiệp) cho biết sau hơn 60 phút thực hiện thủ thuật, nhiều cục máu đông được lấy ra khỏi xoang tĩnh mạch dọc trên. Xoang được tái thông, phục hồi dẫn lưu tĩnh mạch bình thường trong sọ. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được điều trị nội khoa và hồi phục khả quan. Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, sức cơ tứ chi phục hồi gần hoàn toàn, không còn co giật và được xuất viện.

Theo bác sĩ Tạ Vương Khoa, do những thay đổi sinh lý diễn ra trong thai kỳ, nguy cơ huyết khối tĩnh mạch tăng gấp 6 lần ở phụ nữ mang thai và đang trong thời kỳ hậu sản (6 tuần đầu sau khi sinh). "Con số này sẽ còn cao hơn nữa nếu thai phụ tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ có từ trước đó như tiền sử bị huyết khối tĩnh mạch, mắc các bệnh lý tăng đông máu di truyền hoặc mắc phải" - bác sĩ Khoa nhấn mạnh và cho biết huyết khối tĩnh mạch có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu là huyết khối tĩnh mạch não và thuyên tắc phổi, trong đó thuyên tắc phổi là nguyên nhân của khoảng 10% tử vong ở thai phụ.

Do vậy, phụ nữ mang thai và trong thời kỳ hậu sản cần thăm khám sức khỏe định kỳ, cung cấp thông tin về tiền sử bệnh lý tăng đông máu (nếu có) cho bác sĩ để được tư vấn cũng như thiết lập chế độ dự phòng huyết khối tĩnh mạch tốt nhất.