Căn bệnh hiếm gặp khiến nữ diễn viên Trịnh Phối Phối qua đời

Trịnh Phối Phối, ngôi sao Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An, qua đời hôm 17/7 tại San Francisco (Mỹ), hưởng thọ 78 tuổi.

“Vô cùng đau buồn khi thông báo mẹ chúng tôi, Trịnh Phối Phối, đã ra đi thanh thản tại nhà riêng, bên cạnh những người thân yêu ngày 17/7” - gia đình diễn viên viết trên trang cá nhân.

Căn bệnh hành hạ Trịnh Phối Phối nhiều năm trời

Năm 2019, nữ diễn viên được mệnh danh là “Đệ nhất hiệp nữ” được chẩn đoán mắc hội chứng thoái hóa thần kinh, thoái hóa vỏ não (CBD) - bệnh lý ít gặp nhất trong nhóm các hội chứng Parkinson .

Trịnh Phối Phối qua đời ở tuổi 78, bà được chẩn đoán mắc hội chứng bệnh Parkinson - hay còn gọi là thoái hóa vỏ não (CBD).

Các triệu chứng thường gặp ở bệnh này là suy giảm các chức năng vận động, xoắn vặn cơ, kèm giật cơ ở một tay hoặc chân, khó khăn trong việc phát âm và rối loạn ngôn ngữ, ví dụ khó tìm từ. Người bệnh bị rối loạn hành vi như là mất động lực, kích động.

“Đây là căn bệnh hiếm gặp với các triệu chứng tương tự bệnh Parkinson, tuy nhiên các phương pháp điều trị hiện tại không thể làm chậm quá trình tiến triển. Bà ấy đã không công khai tin tức này để đối phó với tình trạng bệnh và dành thời gian còn lại cho con cháu” - gia đình nghệ sĩ cho biết.

Tháng 5, nữ diễn viên Lưu Đào tiết lộ sức khỏe của Trịnh Phối Phối không tốt và cần được hỗ trợ.

Trước khi mất, nữ diễn viên đã hiến tặng não cho Mạng lưới hỗ trợ não bộ (BSN) để phục vụ nghiên cứu y học.

Dàn nghệ sĩ Hoa ngữ tưởng nhớ đồng nghiệp

Để tưởng nhớ ngôi sao võ thuật, TVB phát sóng hai chương trình đặc biệt là Tưởng nhớ Trịnh Phối Phối và bộ phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương tối 20/7.

Đông đảo nghệ sĩ showbiz Hoa ngữ gửi lời chia buồn. Thành Long, người từng cộng tác với Trịnh Phối Phối tưởng nhớ trên Weibo:

"Tiền bối Trịnh Phối Phối, người phụ nữ hào hiệp trong trái tim chúng tôi, huyền thoại về chị sẽ được lưu giữ. Chúc chị có hành trình hạnh phúc ở thế giới bên kia”.

Châu Tinh Trì - bạn diễn của cố nghệ sĩ trong Đường Bá Hổ điểm Thu Hương bày tỏ lòng kính trọng đối với người đã khuất: "Chị Phối Phối! Xin vĩnh biệt!”.

Thành Long, Châu Tinh Trì, Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi... tưởng nhớ cố nghệ sĩ. Ảnh: Weibo.





Trên trang cá nhân, Trương Vệ Kiện viết: "Người có võ công cao, nhưng không có tính khí xấu. Trước ống kính, chị kinh nghiệm lão làng, nhưng sau ống kính luôn hiền hậu, hòa nhã. Cầu nguyện cho chị nơi thiên đường hưởng phúc vĩnh viễn”.

Từng hai lần có cơ hội làm việc cùng tiền bối, trong Tiên kiếm kỳ hiệp 1 và Mulan , Lưu Diệc Phi nhớ kỷ niệm cùng Trịnh Phối Phối quay phim ở New Zealand: “Bà ấy cho tôi thấy tất cả những gì diễn viên cần có, sự tận tâm, tình yêu nghề và hỗ trợ vô điều kiện cho thế hệ sau”.

Nữ diễn viên Câu chuyện hoa hồng cảm ơn cố nghệ sĩ để lại nhiều tác phẩm kinh điển, mong bà có chuyến đi tốt đẹp.

"Lòng tốt và tài năng của chị sẽ được nhớ đến" - Dương Tử Quỳnh chia sẻ. Cô hợp tác với cố diễn viên trong Ngọa hổ tàng lòng.

Huỳnh Hiểu Minh nói anh đau lòng khi nhận tin: "Chị Phối Phối từng đóng vai mẹ tôi và rất quan tâm đến tôi. Chị ấy là diễn viên tôi ngưỡng mộ, vinh dự khi được làm việc và học hỏi từ chị. Chúc chị có chuyến đi hạnh phúc, em sẽ mãi nhớ về chị”.

Trịnh Phối Phối sinh ngày 6/1/1946 tại Thượng Hải, chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc) năm 1962 và bắt đầu sự nghiệp lừng lẫy tại hãng phim Shaw Brothers nổi tiếng, nơi phổ biến các dòng phim võ thuật.

Bà lần đầu xuất hiện trong bộ phim truyền hình Lovers' Rock và phất lên thành diễn viên chính trong các phim võ thuật, kiếm hiệp.

Vai diễn đột phá của bà năm 19 tuổi trong Đại túy hiệp tạo tiếng vang. Tác phẩm là tiền đề cho phần tiếp theo (Kim Yến Tử năm 1968) và truyền cảm hứng cho các nữ diễn viên dòng phim này. Đại túy hiệp được chọn là ứng cử viên cho giải Oscar, nhưng phim lại không được đề cử.

Trịnh Phối Phối từng đóng vai chính trong một số bộ phim khác của Shaw Brothers, bao gồm The Jade Raksha (1968), Dragon Swamp (1969), The Lady Hermit (1971) và The Shadow Whip (1971).

Vào những năm 1970, bà chuyển đến California sinh sống cùng bốn con và theo học trường kinh doanh tại Đại học California, Irvine.

Sự nghiệp của bà đã có bước tiến vượt bậc với vai diễn phản diện trong Ngọa hổ tàng long năm 2000. Bộ phim đã giành được bốn giải Oscar.

Những vai diễn gần nhất của Trịnh Phối Phối là vai chính trong Lilting (2014) và nhân vật phụ trong phim người đóng - Mulan (2020).

Bà qua đời, để lại bốn người con, Eugenia, Jennifer, Harry và Marsha, cùng các cháu.

Theo HK01, Daily Mail