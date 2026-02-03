Sự việc một người phụ nữ bị khuyết tật, đang ngồi bán hàng trước cửa nhà thì bị đôi nam nữ dàn cảnh vờ mua hàng rồi cướp điện thoại từng gây bức xúc trong dư luận. Nạn nhân trong sự việc là bà N.T.T.T. (SN 1979, ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh). Một ngày sau khi bị mất điện thoại, bà T. tử vong tại nhà.

Cơ quan chức năng sau đó đã xác định được đôi nam nữ có hành vi cướp tài sản của bà T. là Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999, ở xã Mỹ An, Tây Ninh) và Thị Trúc (SN 1993, quê An Giang).

Theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online, ngày 2/2, Tòa án nhân dân khu vực 1 Tây Ninh đã 2 đối tượng ra xét xử về tội cướp giật tài sản.

Đối tượng Trúc và Đạt.

Thông tin trên báo Tây Ninh cho hay, theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 21/9/2025, bà T. đang ngồi tại sạp thịt heo và rau củ quả trước cửa nhà ở khu phố Hướng Bình 1, phường Long An xem điện thoại. Bà T. là người bị liệt, không có khả năng tự phục vụ.

Thời điểm trên, Đạt điều khiển xe máy, chở Trúc đến chỗ bà T. đang ngồi, giả vờ hỏi mua trái cây rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại di động của người phụ nữ rồi lái xe bỏ chạy.

Camera ghi lại cảnh 2 đối tượng có hành vi cướp tài sản của người phụ nữ khuyết tật.

Tiếp đó, hai đối tượng đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Long an để cầm cố chiếc điện thoại được 500.000 đồng. Hôm sau, Đạt tiếp tục rủ Trúc đi tìm tài sản để lấy trộm nhưng Trúc không đồng ý nên Đạt bỏ đi.

Sau khi xảy ra vụ việc, bà T. được gia đình phát hiện tử vong tại nhà riêng. Đạt và Trúc cũng bị bắt sau đó.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Đạt mức án 5 năm tù và Thị Trúc mức án 4 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.