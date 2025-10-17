Camera bật giữa trưa, phụ huynh không ngờ thấy cảnh này trong lớp học

Một đoạn video ngắn lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua đang khiến nhiều phụ huynh xúc động. Video không có nội dung gì to tát mà chỉ quay lại một khoảnh khắc rất bình thường được ghi lại vào giờ ngủ trưa trong một lớp mầm non. Thế nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến nhiều người phải suy nghĩ về cách mà trẻ em được nuôi dạy trong những năm đầu đời.

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tượng trong một lớp mầm non lúc giữa trưa

Đoạn video được ghi lại từ camera tại một trường mẫu giáo ở thành phố Thái Hòa (An Huy, Trung Quốc). Khi một phụ huynh mở camera để xem con giữa trưa, chị đã bất ngờ trước khung cảnh trong lớp lúc ấy. Các em nhỏ đã yên vị trong chăn nhưng những cô giáo thì vẫn ngồi cạnh, không rời mắt khỏi từng đứa trẻ. Có cô khẽ vỗ lưng, có cô chỉnh lại chăn, có người đặt tay lên trán bé để kiểm tra nhiệt độ. Mọi hành động đều diễn ra trong im lặng.

Không có sân khấu, không có khán giả, chỉ là một giờ trưa bình thường nhưng lại nói lên rất nhiều điều về sự tận tâm của những người làm nghề giáo dục mầm non.

Các cô giáo chia nhau ngồi ở nhiều góc

Và nhẹ nhàng vỗ về, chăm sóc giấc ngủ của từng cô bé, cậu bé

Sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận, phần lớn đều tỏ ra xuýt xoa trước hành động dịu dàng, nhẹ nhàng của các cô, đồng thời cảm thán về việc được học trong môi trường như vậy, trẻ nhỏ sẽ lớn lên rất khỏe mạnh, vui vẻ:

- Đây mới là hình ảnh đáng lan truyền nhất hôm nay.

- Trưa không ngủ, vẫn canh từng giấc cho các bé. Thực sự khâm phục các cô giáo mầm non. Làm nghề này mà không có tình thương thì không trụ nổi.

- Trẻ được lớn lên trong sự dịu dàng như vậy, lớn lên chắc chắn cũng biết quan tâm người khác.

- Phụ huynh chọn đúng trường cho con rồi đó, nhìn cảnh này chắc bố mẹ đi làm cũng yên tâm vì con được chăm lo từng li từng tí.

Nhiều phụ huynh cho rằng cảnh tượng ấy khiến họ nhìn lại chính mình: "Ở nhà mình hay cáu gắt vì con ngủ muộn, mà các cô lại kiên nhẫn đến thế. Đúng là yêu thương thật sự nằm ở những việc nhỏ nhất".

Từ giờ nghỉ trưa đến bài học về sự quan tâm

Theo các chuyên gia giáo dục mầm non, giai đoạn đầu đời là lúc trẻ học cách cảm nhận thế giới qua hành động của người lớn. Một cái vỗ về hay tấm chăn được kéo ngay ngắn không chỉ giúp con ngủ ngon hơn, mà còn dạy trẻ về cảm giác an toàn và được yêu thương - nền tảng hình thành trí tuệ cảm xúc (EQ) sau này.

Vậy làm sao để nuôi dưỡng sự quan tâm ở trẻ nhỏ?

- Giữ thái độ tôn trọng với người chăm sóc con. Trẻ sẽ học được cách tôn trọng người khác thông qua phản ứng của cha mẹ.

- Thường xuyên trò chuyện với giáo viên. Khi phụ huynh hiểu được nề nếp của con ở trường, cách phối hợp giáo dục sẽ tự nhiên hơn.

- Khuyến khích con tự làm việc nhỏ. Việc gấp chăn, nói lời cảm ơn hay giúp bạn nhặt đồ là cách thực hành sự quan tâm trong đời sống hàng ngày.

Những hành động nhỏ bé như vậy, nếu được lặp lại đều đặn, chính là "giờ học EQ" đầu tiên và bền vững nhất của mỗi đứa trẻ.

Bạn có từng chứng kiến khoảnh khắc nào tương tự từ giáo viên của con mình? Chia sẻ nhé!