Cấm xe phục vụ thi công mở rộng đường Âu Cơ - Nhật Tân

Cụ thể, Sở GTVT Hà Nội thông báo, từ nay đến hết 30/6, cấm các phương tiện giao thông di chuyển theo 2 hướng từ ngõ 399 Âu Cơ đi cửa khẩu Nhật Tân (cạnh UBND phường Nhật Tân quận Tây Hồ) và ngược lại.

Thi công mở rộng đường Âu Cơ - Nhật Tân.

Trong thời gian cấm đường trên, Sở GTVT thực hiện phương án phần luồng theo hướng: Các phương tiện có nhu cầu lưu thông theo hướng ngõ 399 Âu Cơ đi cửa khẩu Nhật Tân và ngược lại di chuyển theo hướng theo 2 làn đường mở rộng hiện trạng và đường dân sinh (đường 5m) 2 bên đường Âu Cơ; phương tiện thực hiện quay đầu ở nút giao chợ hoa Quảng An (Xuân Diệu) hoặc nút giao An Dương Vương – Lạc Long Quân.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hướng dẫn giao thông theo đúng nội dung thông báo phân luồng, tổ chức giao thông; bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại vị trí thi công, các nút giao thông quan trọng trên tuyến đường Âu Cơ và phối hợp với thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông tại các chốt trực.

Đối với các tuyến đường đã cơ bản hoàn thành công tác hạ tầng giao thông (đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Xuân Diệu), Sở GTVT yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo thiết kế được duyệt (sơn kẻ, biển báo, đèn tín hiệu giao thông, đảo giao thông dẫn hướng...), bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông và báo cáo Sở điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sau gần 6 năm thực hiện dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương (quận Ba Đình) và dự án nâng cấp, mở rộng đường Nghi Tàm - Âu Cơ đến nay chủ đầu tư đã thực hiện xong cầu vượt tại nút An Dương và 2/3 phần mở rộng đường Nghi Tàm - Âu Cơ. Hiện dự án còn một đoạn từ ngõ 399 Âu Cơ đến cửa khẩu Nhật Tân đang thi công và có tiến độ xong trong tháng 6/2024 để thông xe toàn tuyến đường mở rộng từ nút An Dương đến Cầu Nhật Tân dài 5,5km.