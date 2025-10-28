Tại showbiz Trung Quốc, cấm sóng (hay "phong sát") là đòn trừng phạt nặng nề nhất đối với 1 nghệ sĩ vướng bê bối nghiêm trọng. Năm 2020, La Chí Tường đã bị đuổi khỏi giới giải trí Hoa ngữ sau khi bị bạn gái hot girl Châu Dương Thanh tố tình trường lăng nhăng, đời sống tình dục thác loạn. Là một nghệ sĩ được triệu người yêu mến và có ảnh hưởng lớn ở Cbiz, khi sự thật về cuộc sống riêng tư bê bối của La Chí Tường bại lộ, công chúng không khỏi sốc nặng.

Ông hoàng vũ đạo, thỏi nam châm hút rating của Cbiz

La Chí Tường sinh năm 1979, được xem là ngôi sao toàn năng hiếm có của Cbiz. Anh vào showbiz với vai trò ca sĩ. Sự nghiệp cầm mic của La Chí Tường vô cùng rực rỡ khi luôn nằm trong top ca sĩ được yêu mến nhất xứ Đài. Ngoài ra, nhờ những bước nhảy điêu luyện, La Chí Tường còn được truyền thông ca ngợi là "Asia's Dancing King" (ông hoàng nhảy múa châu Á). Anh nhiều lần được mời làm giám khảo các chương trình âm nhạc, nhảy múa ở giới giải trí Trung Quốc.

Không bó buộc mình trong lĩnh vực âm nhạc, La Chí Tường còn đã chéo sân đi đóng phim và tiếp tục gặt hái được thành công. Năm 2021, tài tử đã nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Lương Sơn Bá trong tác phẩm truyền hình Lương Sơn Ba - Chúc Anh Đài. Bản phim mà La Chí Tường đóng chính cũng là bản kinh điển của màn ảnh Trung Quốc. Ở mảng phim ảnh, nam diễn viên sở hữu cho mình những tác phẩm có doanh thu hàng tỷ NDT như Tây du ký: Mối tình ngoại truyện (vai công tử Hư Không, năm 2013) hay Mỹ nhân ngư (vai Bạch Tuộc, năm 2016).

La Chí Tường từng chạm đến đỉnh cao danh vọng với hàng loạt danh xưng như "vua vũ đạo", "ông hoàng triệu view", "thỏi nam châm của giới giải trí"

Vai diễn Lương Sơn Bá của anh được xếp vào hàng kinh điển màn ảnh

Ngoài ra, La Chí Tường còn được đánh giá là nam nghệ sĩ có EQ cao, hài hước và duyên dáng. Anh từng là cái tên được các nhà sản xuất show truyền hình săn đón. Sự góp mặt của anh trong Thử thách cực hạn, Happy Camp hay Sáng tạo doanh giúp chương trình bùng nổ rating, được khán giả yêu thích hơn.

Bị đá khỏi showbiz theo cách nhục nhã nhất

Năm 2020, hào quang của La Chí Tường chấm dứt khi bị bạn gái Châu Dương Thanh đăng đàn "bóc phốt" đời tư bê bối. Trong bức thư tố cáo, Châu Dương Thanh đau đớn vạch trần từng góc khuất trụy lạc của La Chí Tường. Cô chia sẻ chưa từng kiểm tra điện thoại bạn trai trong suốt 9 năm yêu nhau vì tin tưởng La Chí Tường sẽ toàn tâm toàn ý với mình. Do đó, Châu Dương Thanh không hề biết bạn trai còn dùng 1 số điện thoại khác để tổ chức tiệc thác loạn, tán tỉnh và đưa các cô gái khác nhau về nhà ngoại tình.

"Hóa ra mỗi lần tôi không ở cạnh anh, anh đều hẹn 1 cô gái khác nhau đến nhà vui vẻ. Mỗi lần anh đi đến những thành phố khác nhau đều hẹn các cô gái trẻ vào khách sạn. Những người dưới trướng anh, từ nghệ sĩ nữ thậm chí cả thợ trang điểm mà anh từng giới thiệu với tôi, cũng đều có mối quan hệ nam nữ không đứng đắn với anh trong thời gian dài. Anh nói cần không gian riêng tư và mong tôi tin tưởng anh. Tôi đã ngoan ngoãn không đụng đến điện thoại của anh trong gần 10 năm bên nhau. Nhưng anh thì sao, lừa dối tôi. Hàng ngày, anh trò chuyện với tôi đến 3-4 giờ sáng. Tôi không hiểu anh lấy đâu ra thời gian để có những mối quan hệ lén lút sau lưng tôi như vậy. Càng sốc hơn khi anh và bạn bè còn thường xuyên tổ chức những buổi tiệc thác loạn và quan hệ tập thể nhiều người cùng lúc. Tất cả điều này đã hoàn toàn phá vỡ tam quan của tôi. Nó xảy ra trên người đàn ông mà tôi yêu sâu đậm nhất, người mà tôi đã dành trọn tình yêu suốt 9 năm trời. Các cô gái đừng nghĩ có thể thay đổi được anh ta bởi giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Vì anh ta là kẻ khốn nạn trời sinh. Một kẻ tệ bạc x100 lần", Châu Dương Thanh đau khổ và thất vọng khi phát hiện đời sống tình dục sa đọa mà bạn trai luôn che giấu.

Châu Dương Thanh đăng tâm thư "bóc phốt" đời tư trụy lạc của La Chí Tường

Nguồn tin trong giới cho biết La Chí Tường đã phải van xin Châu Dương Thanh "như 1 chú cún" để bạn gái cũ đánh khẽ, ngừng tung thêm chuyện xấu của anh. Châu Dương Thanh dừng lại nhưng truyền thông thì không. Từ những tố cáo của hot girl, cánh báo giới đã bóc được dàn bạn tình bí mật của La Chí Tường như nữ diễn viên Hồ Điệp Tỷ Tỷ, mà cả Popu Lady Ngô Vân Đình, Twinko Tiêu Kỳ Huyền, người mẫu mạng Trương Hương Hương, tiếp viên hãng hàng không Rita... Không chỉ vậy, những hình ảnh tài tử Lương Sơn Bá và bạn bè mở party bên hồ bơi cùng 20 hot girl xinh đẹp, gợi cảm cũng bị rò rỉ gây chấn động dư luận.

Hình ảnh La Chí Tường và bạn bè tổ chức tiệc thác loạn với 20 người đẹp

Bức tâm thư tố cáo của Châu Dương Thanh khiến danh tiếng La Chí Tường sụp đổ, hứng chịu sự chỉ trích thậm tệ của công chúng. Ngay lập tức, giới quản lý văn hóa Đại lục đã thông báo "cấm sóng ngầm vĩnh viễn" nam diễn viên này. Trước động thái quyết liệt của cơ quan quản lý đối với việc La Chí Tường có đời tư lệch chuẩn, đài truyền hình đã thông báo cắt sóng, các nhãn hàng đồng loạt hủy hợp đồng đại diện và gỡ bỏ quảng cáo của tài tử Lương Sơn Bá. Chỉ trong 1 đêm, nam diễn viên thiệt hại hơn 14 triệu USD (hơn 344 tỷ đồng).

Trước làn sóng tẩy chay, La Chí Tường thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để hối lỗi. Theo tờ Sina, La Chí Tường từng là ngôi sao bị đá khỏi showbiz theo cách nhục nhã nhất. Từ một ông hoàng sân khấu, nghệ sĩ hạng A được săn đón, La Chí Tường tự tay phá hủy tất cả vì lối sống thiếu lành mạnh, phóng túng của mình. Đầu năm 2022, nam ca sĩ quay lại showbiz bất chấp những phản ứng tiêu cực của công chúng. Tuy nhiên, anh không có cách nào để trở lại thị trường giải trí chính thống mà chỉ có thể biểu diễn ở sân khấu nhỏ lẻ, tiệc khai trương bình dân.

La Chí Tường mất sự nghiệp vì lối sống thác loạn, mất kiểm soát

