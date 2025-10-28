Những ngày gần đây, mạng xã hội đang râm ran tin đồn Hoa hậu Lương Thùy Linh hẹn hò một thiếu gia giàu có đến từ Bắc Giang. Giữa lúc câu chuyện vẫn chưa được xác nhận, mới đây, cư dân mạng tiếp tục truyền tay nhau hình ảnh được cho là bắt gặp nàng hậu và bạn trai tin đồn cùng xuất hiện tại sân bay.

Trong bức ảnh đang lan truyền, một cô gái có vóc dáng cao ráo, tóc buộc cao, diện áo khoác t màu be và đeo khẩu trang được cho là có ngoại hình giống Lương Thùy Linh. Cô đứng sát một người đàn ông mặc đồ đen, cũng đeo khẩu trang, cả hai đều đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Dù không có tương tác thân mật nào quá rõ ràng, nhưng khoảng cách gần gũi cùng khung cảnh xung quanh khiến nhiều người suy đoán đây có thể là chuyến đi chung của cả hai.

Cư dân mạng lan truyền hình ảnh được cho là Hoa hậu Lương Thuỳ Linh xuất hiện cùng bạn trai ở sân bay

Ngay sau khi hình ảnh lan truyền, cộng đồng mạng chia làm hai luồng ý kiến. Một bên chắc mẩm nhân vật nữ chính trong ảnh chính là Lương Thùy Linh, bởi vóc dáng cao nổi bật cùng phong thái quen thuộc của nàng hậu.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít bình luận cho rằng hình ảnh này vẫn chỉ là suy đoán một chiều. Góc chụp từ xa, nhân vật đều đeo khẩu trang nên chưa thể khẳng định danh tính, việc soi ra người yêu tin đồn từ một bức ảnh mờ là thiếu cơ sở.

Tính đến hiện tại, cả Lương Thùy Linh lẫn phía ekip vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin đồn tình cảm.

Netizen réo tên Lương Thuỳ Linh liên tục giữa loạt đồn đoán về chuyện tình cảm

Trước đó không lâu, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đang hẹn hò một thiếu gia "không phải dạng vừa", thậm chí cả hai đã gắn bó được 3 năm. Mọi chuyện bắt đầu khi một tài khoản chia sẻ hình ảnh hai bàn tay nắm chặt nhau trên xe hơi, trong đó nhân vật nữ đeo chiếc đồng hồ được cho là trùng hợp với mẫu mà Lương Thuỳ Linh từng mang.

Ngay sau tức, cộng đồng mạng nhanh chóng vào cuộc "soi hint". Loạt bài đăng về mối quan hệ bí ẩn của Miss World Vietnam 2019 xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn, kéo theo hàng loạt bình luận bàn tán. Nhiều người cho rằng "người yêu bí ẩn" của Lương Thuỳ Linh chính là thiếu gia của một tập đoàn lớn ở Bắc Giang, sở hữu gia thế đáng nể.

Không dừng lại ở đó, một số nguồn tin còn khẳng định dù chưa từng công khai hay chia sẻ bất kỳ khoảnh khắc tình tứ nào trên mạng xã hội, nhưng nàng hậu được cho là thường xuyên xuất hiện cùng người này trong những buổi gặp gỡ bạn bè và người thân. Dù tất cả mới dừng lại ở mức đồn đoán, song nghi vấn tình cảm của Lương Thùy Linh vẫn đang là chủ đề khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả.

Khắp các diễn đàn chia sẻ tin Lương Thuỳ Linh đã hẹn hò được 3 năm, kèm theo đó là hình ảnh nắm tay tình tứ được cho là nàng hậu và "nửa kia"

Cư dân mạng rôm rả danh tính về "người yêu bí ẩn" của Lương Thuỳ Linh

Lương Thuỳ Linh sinh năm 2000, đăng quang Miss World Vietnam 2019. Sau khi có cơ hội chinh chiến tại một trong những sàn đấu nhan sắc hàng đầu thế giới - Miss World, cô lọt Top 12 bằng thực lực và tiếp tục chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng sau nhiệm kỳ Hoa hậu.

Sau 6 năm kể từ ngày đăng quang, Lương Thuỳ Linh vẫn luôn là nàng hậu được khán giả yêu mến khi có nhiều hoạt động ý nghĩa. Không chỉ vậy, cô cũng ghi điểm với thái độ thân thiện, gần gũi với tất cả khán giả. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, nàng hậu cũng chiếm spotlight với nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng xịn xò cùng đôi chân dài miên man.

Đến nay, chuyện tình cảm của Lương Thuỳ Linh vẫn là điều gây tò mò cho công chúng. Nàng hậu chưa bao giờ tiết lộ về cuộc sống cá nhân, cực kỳ kín tiếng, nên đến nay cô vẫn là "mỹ nhân độc thân đắt giá" trong mắt nhiều người.