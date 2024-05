Cảm động hình ảnh học sinh toàn trường đứng hai bên đường tiễn bạn lần cuối dưới cơn mưa mùa hạ

Hôm nay là ngày cuối cùng trong tang lễ của em Cao Khánh L. (học sinh lớp 6A8, trường THCS Tân Triều), trước giờ đưa em về nơi an nghỉ sau cùng. Trời bất chợt đổ mưa như lời tiễn biệt cô học trò ngoan, học giỏi về nơi chín suối.

Đoàn xe tang chầm chậm đưa linh cữu em Cao Khánh L. đi qua cổng trường nằm trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Ban lãnh đạo trường, các thầy, cô giáo, Hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể học sinh đã đứng xếp hàng dài hai bên đường để tiễn đưa em Khánh L. đoạn đường cuối.

Học sinh xếp hàng hai bên đường để chào tạm biệt và tiễn đưa bạn đoạn đường cuối

Được biết, học sinh Cao Khánh L. qua đời vào sáng ngày 24/5 tại nhà riêng sau nhiều tháng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Theo cô Phạm Thị Hồng Yến - Hiệu trưởng trường THCS Tân Triều chia sẻ: "Gia đình em Cao Khánh L. là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Tân Triều. Bố mất sớm do căn bệnh hiểm nghèo từ lúc em 2 tuổi. L. ở cùng mẹ và chị gái (cũng đang là học sinh) trong căn nhà cấp 4 với diện tích chưa đầy 20 mét vuông. Mẹ L. Là lao động tự do nên thu nhập cũng bấp bênh. Tuy ông bà nội ở gần rất thương hoàn cảnh 3 mẹ con nhưng do tuổi cao, sức yếu nên kinh tế gặp nhiều khó khăn".

Cô Phạm Thị Hồng Yến cho biết: "Em Khánh L. mất đột ngột, khiến ai cũng thương xót. Sáng nay, khi đoàn xe đưa tang đi ngang cổng trường. Ban lãnh đạo trường, các thầy, cô giáo, Hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể học sinh đã đứng hàng dài hai bên đường để tiễn đưa em lần cuối.

Người thân thay mặt Khánh L. vẫy tay tạm biệt thầy cô, tạm biệt các bạn và cả mái trường thân yêu

Việc tiễn đưa L. diễn ra trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh cũng như các tiết dạy của thầy, cô giáo trên bục giảng tại trường".

"Trước đó, nắm được thông tin về bệnh tình và hoàn cảnh của L. nên Ban lãnh đạo nhà trường cùng Hội cha mẹ học sinh đã quyên góp tiền để hỗ trợ, chia sẻ với gia đình con. Đồng thời cũng kêu gọi thêm từ cán bộ nhân viên, các khối 6, 7, 8, 9 trong toàn trường và các cá nhân, mạnh thường quân giúp đỡ với tổng số tiền: 115.444.000đ", cô Phạm Thị Hồng Yến thông tin thêm.

Tấm lòng của Nhà trường, thầy cô và nghĩa cử cao đẹp của các em học sinh trường THCS Tân Triều là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" của người Việt.