Tuy nhiên, bối cảnh xăng dầu nhiều biến động, khó dự báo, thương nhân có tâm lý e ngại nhập khẩu xăng dầu. Sản lượng nhập khẩu xăng dầu quý III/2022 giảm khoảng 40% với xăng, giảm 35% với dầu DO so với quý III/2022. Vì vậy, nguyên nhân thiếu hàng tại một số đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu và chiết khấu giảm do sản lượng nhập khẩu, lượng tồn kho giảm.