Cấm bay nữ hành khách nhún nhảy quay clip "sống ảo" ở phi trường

Nữ hành khách L.M.X.Y (26 tuổi, trú quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), bị cấm bay thời hạn 6 tháng, kể từ ngày 17/8 tới hết ngày 16/2/2023. Do bà Y. gây rối ở sân bay vì cố ý không chấp hành quy định về an toàn, an ninh hàng không, trật tự công cộng tại cảng hàng không, sân bay (Điều 18 Nghị định số 92/2015/NĐ-CP).



Trước đó, ngày 18/5, nữ hành khách Xuân Y. đi trên chuyến bay số hiệu VN1740 chặng Phú Quốc – Cần Thơ, khi xe buýt chở khách lên máy bay vừa dừng ở thang máy bay thì nữ khách này đã chạy ra phía máy bay đối diện để quay clip đưa lên mạng xã hội.

Đáng chú ý, thời điểm này, máy bay đối diện vẫn bật động cơ và đang lăn vào sân đỗ. Lực lượng an ninh tại sân bay phải nhắc nhở bà Y. hai lần. Trước khi bị cấm bay, bà Y. đã bị Cảng vụ hàng không miền Nam xử phạt hành chính với lỗi tương tự.

Nữ hành khách Lê Minh Xuân Y. nhún nhảy trong khu vực hạn chế ở sân bay Cần Thơ để quay clip đưa lên mạng xã hội bị cấm bay 6 tháng. Ảnh cắt từ clip.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam và hãng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không được vận chuyển bà L.M.X.Y. trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam trong thời hạn trên.

Các sân bay được yêu cầu kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ cá nhân của hành khách để kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với bà Y.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ việc hành khách vì "sống ảo" đã thực hiện các hành vi uy hiếp an toàn bay, không chấp hành quy định hàng không gây bức xúc cho những hành khách khác và cộng đồng. Điều này đòi hỏi nhà chức trách hàng không phải vào cuộc xử lý nghiêm để ngăn chặn, tránh các phòng trào "sống ảo" gây phản cảm và nguy hiểm.