Cầm 1 tỷ trong tay chẳng biết làm gì để tiền đẻ ra tiền

1 tỷ đương nhiên là số tiền không nhỏ, cũng phải rất cố gắng mới tích góp được. Tuy nhiên, khi đã hình thành được thói quen tiết kiệm, “cái khó” tiếp theo mà không ít người gặp phải lại là: Làm sao để tiền sinh lời?

Tâm sự của người vợ trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp như vậy. Ở Hà Nội, 1 tỷ không đủ mua nhà, cầm tiền về quê mua đất cũng lo vì chưa từng đầu tư BĐS, mà mang hết đi mua vàng lại sợ “đu đỉnh”. Cứ băn khoăn mãi, cuối cùng thực chẳng biết làm sao.

“Vợ chồng mình có 1 tỷ, ban đầu định về quê ở ngoại thành Hà Nội mua mảnh đất, nhưng cũng chỉ mua được đất trồng cây, còn đất thổ cư chỗ mình thì 1 tỷ không đủ, vẫn phải thay thêm. Chưa kể đi lại xem đất, rồi tìm môi giới cũng phức tạp, nên mình đang tính mua vàng, mà chồng lại bảo hơi rủi ro, mỗi tháng mua 1 ít thì yên tâm hơn.

Nhà mình chưa bao giờ đầu tư BĐS, cũng ít khi mua vàng, chủ yếu chỉ gửi tiết kiệm nên giờ cũng chưa biết tính sao” - Cô viết.

Ảnh minh họa

Trong phần bình luận, phần lớn mọi người đều đồng tình đưa ra 1 lời khuyên: Nên “chia nhỏ” khoản tiền 1 tỷ đó ra, chứ dồn hết vào 1 thứ thì không tối ưu, nhất là với người không có kinh nghiệm đầu tư như vợ chồng cô.

“Làm gì thì làm vẫn phải giữ lại 1 ít dự phòng mom ạ, chứ không đến lúc có việc là khó xoay sở lắm. Mua đất hay mua vàng đều là tài sản thôi, vợ chồng cứ thống nhất với nhau tìm phương án, chứ mỗi nhà 1 nhu cầu cũng khó mà khuyên chính xác” - Một người chia sẻ.

“Mua đất thì nên mua đất thổ cư chứ, sau này mới xây nhà được hoặc bán đi thì cũng dễ sinh lời. Còn vàng tầm này mua tích sản thì mua, chứ mang 1 tỷ đi mua vàng hết thì không nên, chồng bạn nói đúng đó” - Một người bày tỏ.

“1 tỷ đấy là tiền nhàn rỗi thì hẵng nên nghĩ đến chuyện đầu tư, nhưng chưa có kinh nghiệm thì kể cũng nhiều rủi ro lắm. Đất là tài sản nhưng không phải mảnh nào cũng có tiềm năng sinh lời đâu mom, vàng tầm này thì cũng khó đoán” - Một người chung quan điểm.

2 điều phải nhớ trước khi tính chuyện làm tiền đẻ ra tiền

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, việc đầu tư không còn là câu chuyện xa lạ mà đã trở thành một kỹ năng tài chính cần thiết để mỗi người bảo toàn và gia tăng tài sản. Tuy nhiên, đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro, và để không bị “chìm” giữa những con sóng thị trường, có 2 nguyên tắc quan trọng mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nên ghi nhớ.

1 - Đa dạng danh mục đầu tư

Đa dạng danh mục đầu tư là cách giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài sản trước những biến động bất ngờ.

Ảnh minh họa

Nếu bạn dồn toàn bộ vốn vào một kênh, ví dụ như cổ phiếu, thì chỉ cần thị trường chứng khoán lao dốc, toàn bộ thành quả tích lũy có thể “bốc hơi” trong chớp mắt. Ngược lại, khi phân bổ hợp lý vào nhiều kênh khác nhau như vàng, trái phiếu, quỹ mở, gửi tiết kiệm hoặc bất động sản, bạn sẽ có “lá chắn” bảo vệ mình. Bởi khi một kênh giảm, các kênh khác có thể tăng hoặc duy trì ổn định, giúp tổng giá trị đầu tư ít bị ảnh hưởng.

Chính vì vậy, đa dạng hóa không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn tối ưu hóa lợi nhuận dài hạn, mang đến sự an tâm và linh hoạt cho sức khỏe tài chính.

2 - Chỉ đầu tư bằng tiền nhàn rỗi

Đây là điều rất quan trọng, đặc biệt với những người chưa từng đầu tư hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm đầu tư. Tiền nhàn rỗi là phần vốn dư sau khi đã trừ đi chi phí sinh hoạt, quỹ khẩn cấp và các nghĩa vụ tài chính khác.

Bởi nếu dùng tiền đi vay, hoặc tiền tiết kiệm/dự phòng để đầu tư, áp lực tài chính và tâm lý “buộc phải có lời” sẽ khiến bạn dễ đưa ra những quyết định cảm tính, vội vàng và kém hiệu quả.

Dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư giúp chúng ta giữ được tâm lý ổn định, đồng thời đảm bảo được chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, việc tách bạch rõ ràng giữa tiền đầu tư và tiền tiêu dùng cũng giúp bạn kiểm soát tài chính chặt chẽ hơn, tránh rơi vào tình huống “cháy túi” khi thị trường biến động.

Nhìn chung, đầu tư là hành trình dài hơi, đòi hỏi cả kiến thức, bản lĩnh lẫn kỷ luật tài chính. Đa dạng hóa danh mục giúp bạn đi đường dài một cách vững vàng hơn, còn việc chỉ đầu tư bằng tiền nhàn rỗi là nền tảng để giữ tâm thế bình tĩnh trước mọi biến động. Khi kết hợp được hai yếu tố này, bạn không chỉ bảo vệ được thành quả của mình, mà còn có thể tận dụng cơ hội thị trường một cách thông minh và bền vững.