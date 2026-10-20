California Fitness & Yoga là một trong những thương hiệu phòng tập thể hình và yoga quen thuộc tại Việt Nam. Gia nhập thị trường từ năm 2007, hệ thống này từng phát triển mạng lưới hàng chục câu lạc bộ tại nhiều tỉnh, thành phố, phục vụ đông đảo hội viên có nhu cầu tập luyện, chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô hoạt động, California Fitness & Yoga còn từng đưa ra những chính sách tuyển dụng nhân sự với mức thu nhập khá hấp dẫn. Đáng nói, một số vị trí không yêu cầu bằng đại học hay kinh nghiệm làm việc, song mức lương được giới thiệu có thể lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Ảnh California Fitness & Yoga

Chỉ cần tốt nghiệp THPT, không yêu cầu kinh nghiệm, thu nhập lên tới 30 triệu đồng/tháng

Theo thông tin tuyển dụng của California Fitness & Yoga đăng tải trên nền tảng TopCV, trong năm 2026, doanh nghiệp từng tuyển dụng nhân sự cho vị trí huấn luyện viên cá nhân (Personal Trainer - PT) với mức lương từ 15 - 30 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, trong một đợt tuyển dụng có hạn nộp hồ sơ vào tháng 7/2026, số lượng nhân sự cần tuyển lên tới 50 người. Các địa điểm làm việc được giới thiệu bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai và Cần Thơ.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất nằm ở yêu cầu đối với ứng viên. Theo thông báo tuyển dụng, người lao động chỉ cần tốt nghiệp THPT trở lên, có niềm đam mê với lĩnh vực thể dục, thể hình. Doanh nghiệp không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời chấp nhận cả những ứng viên mới tốt nghiệp hoặc chưa từng làm công việc huấn luyện viên cá nhân.

Thông tin tuyển dụng HLV Cá nhân của California Fitness & Yoga mới được đăng tải trên TopCV ngay trong tháng 7/2026, chỉ vừa hết hạn ứng tuyển mới đây (Ảnh chụp màn hình)

Với nhóm ứng viên chưa có kinh nghiệm, California Fitness & Yoga giới thiệu chương trình đào tạo kiến thức chuyên môn và các kỹ năng cần thiết trước khi bắt đầu công việc. Điều này đồng nghĩa những người chưa có bằng cấp chuyên ngành thể thao vẫn có cơ hội ứng tuyển và được đào tạo để trở thành PT.

Tuy nhiên, công việc này không đơn thuần chỉ là hướng dẫn khách hàng thực hiện các bài tập. Theo mô tả, huấn luyện viên còn phải tư vấn về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, xây dựng phương pháp tập luyện phù hợp, theo sát quá trình rèn luyện của hội viên và tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ huấn luyện cá nhân.

Về thời gian làm việc, doanh nghiệp yêu cầu nhân viên làm việc toàn thời gian, 48 giờ mỗi tuần, tương đương 6 ngày/tuần.

Hoa hồng lên tới 35%, nhân viên được tập luyện miễn phí

Bên cạnh mức thu nhập được giới thiệu lên tới 30 triệu đồng/tháng, chính sách hoa hồng cũng là điểm nổi bật trong thông báo tuyển dụng của California Fitness & Yoga.

Cụ thể, doanh nghiệp cho biết thu nhập của huấn luyện viên cá nhân bao gồm lương cơ bản và hoa hồng có thể lên tới 35%. Dù vậy, thông báo không nêu rõ mức hoa hồng này được tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng hay khoản doanh thu cụ thể nào.

Theo thông tin trên website tuyển dụng chính thức của California Wellness Group, huấn luyện viên sức khỏe ngoài việc tư vấn, hỗ trợ hội viên còn có trách nhiệm giới thiệu các gói dịch vụ tập luyện, hoàn thành chỉ tiêu doanh số và bảo đảm số lượng buổi huấn luyện.

Do đó, thu nhập của nhân viên phụ thuộc đáng kể vào kết quả công việc, khả năng phát triển khách hàng và số buổi tập thực hiện. Mức 30 triệu đồng/tháng được giới thiệu trong tin tuyển dụng không đồng nghĩa đây là khoản lương cố định mà mọi nhân viên đều nhận được.

Ảnh California Fitness & Yoga

Ngoài thu nhập, California Fitness & Yoga từng công bố một số chế độ đãi ngộ khác như đào tạo PT chuyên nghiệp miễn phí, hướng dẫn kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết trình và tạo cơ hội thăng tiến. Nhân viên còn được sử dụng dịch vụ tập luyện tại các câu lạc bộ thuộc hệ thống mà không phải trả phí, cùng chế độ 12 ngày nghỉ phép mỗi năm.

Không riêng vị trí PT, bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng cũng từng được doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập đáng chú ý.

Theo một thông báo tuyển dụng khác trên TopCV, California Fitness & Yoga từng tuyển nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng với thu nhập khi đạt 100% KPI từ 15–30 triệu đồng/tháng.

Trong đó, lương cứng dao động từ 6,3 triệu đến khoảng 8,93 triệu đồng/tháng, không phụ thuộc doanh số. Phần thu nhập còn lại gắn với hoa hồng và mức độ hoàn thành chỉ tiêu. Nhân viên ở vị trí này có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giới thiệu chương trình tập luyện, chăm sóc hội viên và thực hiện kế hoạch kinh doanh hằng tháng.

Một thông tin tuyển dụng khác không yêu cầu kinh nghiệm của California Fitness & Yoga trên TopCV (Ảnh chụp màn hình)





California Fitness & Yoga hiện ra sao?

Những thông tin tuyển dụng trên được đưa ra trong giai đoạn California Fitness & Yoga vẫn tìm kiếm nhân sự cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, bước sang những tháng cuối năm 2026, hệ thống phòng tập này đang trải qua nhiều biến động.

Mới nhất, ngày 19/10/2026, ông Dane Fort, nhà sáng lập kiêm CEO California Fitness & Yoga, đã xuất hiện trong video đăng trên fanpage chính thức của hệ thống, gửi lời xin lỗi tới hội viên, nhân viên, đối tác và các bên liên quan.

Ông thừa nhận những khó khăn hiện nay không chỉ xuất phát từ biến động thị trường mà còn liên quan đến những hạn chế trong chiến lược phát triển, quản lý và vận hành. Lãnh đạo doanh nghiệp đề nghị hội viên cho thêm 30 ngày để tiếp tục hoàn thiện quá trình tái cấu trúc, đồng thời cam kết từng bước khôi phục các dịch vụ và giải quyết những vấn đề tồn đọng.

Ông Dane Fort, nhà sáng lập kiêm CEO California Fitness & Yoga gửi lời xin lỗi tới khách hàng trong video mới nhất (Ảnh chụp màn hình)



