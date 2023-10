Cải tạo nhà ống có kiến trúc cũ ở Hà Nội, giải quyết bài toán an toàn khi gia đình có 4 thế hệ sống chung

Nếu có ai đó hỏi: "Căn nhà lý tưởng nhất là gì?". Chắc chắn, mỗi người sẽ có những câu trả lời khác nhau. Còn với vị chủ nhà của căn nhà ống 4 tầng nằm trên con phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) trong bài viết này, một căn nhà đẹp về mặt kiến trúc đương nhiên ai cũng muốn, nhưng sẽ hạnh phúc hơn cả nếu nơi đó vẫn gìn giữ được những kỉ niệm của tuổi thơ.

Căn nhà ống ban đầu gồm có 5 phòng ngủ, 1 phòng thờ với tổng diện tích xây dựng là 402,6 m2 sau đó được cải tạo thành 6 phòng ngủ và 1 phòng thờ. Ngoài ra, vì hiện đang có 4 thế hệ cùng chung sống trong căn nhà nên thiết kế đã được thay đổi lại để phù hợp hơn.

Ngôi nhà có 4 thế hệ sống chung nên khi thiết kế các yếu tố thẩm mỹ hay công năng ngoài yếu tố thẩm mỹ phù hợp cho người trẻ mà còn phải phù hợp cho người già. Vì ngôi nhà cải tạo với mức chi phí vừa phải nhưng vẫn đảm bảo công năng cho tất cả mọi người, nên dưới tầng 1 chỉ để không gian sinh hoạt chung, không bố trí phòng ngủ dưới tầng 1.

Phòng ngủ của cụ được bố trí ở tầng 2 phòng ngủ chính, có nhà vệ sinh riêng trong phòng thuận tiện cho việc sinh hoạt. Lý do cụ ở phòng to là do cụ yếu nên những thành viên trong gia đình cũng thay nhau vào chơi hoặc chăm sóc cụ khi cần đem đến cho cụ niềm vui về tinh thần vừa đảm bảo không gian riêng tư cho cụ nhưng vẫn đảm bảo không gian thông thoáng, hài hòa thiên nhiên khi phòng có ban công.

Sân vườn hay sàn nhà tầng 1 đều sử dụng các loại gạch chống trơn trượt, các tầng trên sàn gỗ tạo sự ấm cúng cho căn nhà, hệ cửa kính sử dụng kính cường lực. Nhà vệ sinh có phân chia khu khô và khu ướt tránh trơn trượt khi sử dụng.

Bên ngoài căn nhà ống 4 tầng trước và sau khi cải tạo.

Với khu vực tầng 1, ban đầu mặt bằng nhà chỉ bao gồm phòng khách và bếp, các không gian bị ngăn cách bởi các bức tường bê tông gây cảm giác bí bách và không gian bị thu hẹp. Bởi thế nên KTS Combo Home đã cải tạo phá dỡ bức tường ngăn cách của phòng bếp, khiến không gian bếp trở thành bếp mở.

Khu vực bên ngoài tầng 1 sau khi cải tạo.

Khu nhà tạm bằng sắt thép tôn ban đầu dùng để xe và chuồng của bé cún nhà gia chủ được cải tạo thành phòng ăn kết nối với phòng bếp khiến không gian sinh hoạt của cả nhà trở nên thông thoáng hơn.

Thiết kế không gian mở được sử dụng để cải tạo căn nhà.

Ngoài ra, hệ cửa đối diện cầu thang được bịt lại thay bằng 2 hệ cửa lùa phần tường phòng khách và phòng ăn kết nối với sân được mở rộng khiến mọi không gian trong căn nhà đều tràn ngập ánh sáng, giao thông trở nên thuận lợi hơn.

Phòng tắm sử dụng tông màu trắng sáng và hệ cửa lùa, kính trong suốt giúp không gian trở nên rộng rãi hơn.

Đối với khu vực tầng 2 có mặt bằng hiện trạng ban đầu bao gồm 3 phòng ngủ đã được cải tạo với nhiều thay đổi đáng kể. Mặt bằng cải tạo phía phòng ngủ khách nhờ tận dụng trần phòng ăn được cải tạo mở thêm cửa đi ra ban công nên không gian mỗi phòng đều được kết nối với thiên nhiên.

Kết nối với thiên nhiên giúp không gian căn nhà trở nên dễ chịu và thoáng mát hơn.

Trên khu vực tầng 3, KTS đã bố trí lại nội thất phù hợp công năng sử dụng như gia chủ yêu cầu còn lại mặt bằng vẫn được giữ nguyên. Cửa sổ phòng ngủ master được thay từ hình chữ nhật bằng hình tròn tạo thành điểm nhấn cho kiến trúc căn nhà khi nhìn từ ngoài vào.



Mặt bằng ban đầu gồm 1 phòng thờ, 1 phòng vệ sinh và khoảng sân rộng. Sau đó KTS đã tận dụng 1 khoảng không gian của sân làm thành phòng ngủ kết nối với nhà vệ sinh cũ. Tạo thêm thành 1 căn phòng ngủ nhìn hướng ra sân, giúp tăng thêm công năng sử dụng cho căn nhà.

Trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà kết hợp với gạch bông gió được sử dụng để xây tường rào không chỉ giúp thiết kế căn nhà trở nên hiện đại và sáng tạo hơn mà còn đem lại không khí tươi mới liên tục, cải thiện sức khỏe cho gia chủ.

Đơn vị thiết kế và thi công: Combo Home