Cái khó của Thương Ngày Nắng Về khi mất vai diễn quan trọng

Thương Ngày Nắng Về là phim truyền hình tiêu biểu của màn ảnh nhỏ Việt Nam nửa đầu 2022. Tác phẩm được chuyển thể từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc dài 108 tập nhan đề Mother of Mine (2019). Nội dung phim xoay quanh gia đình bà Nga (NSƯT Thanh Quý) và ba cô con gái Khánh (Lan Phương), Vân Trang (Phan Minh Huyền) và Vân Vân (Nguyễn Ngọc Huyền).

Trong năm 2021, phần đầu tiên của Thương Ngày Nắng Về đã lên sóng và được khán giả nồng nhiệt đón nhận. Mùa hai của tác phẩm, với số tập dự kiến là 45 (bị rút ngắn so với dự kiến ban đầu) cũng đang phát sóng và hiện đang tiến đến những tập cuối. Tuy nhiên, khán giả đang lo ngại cho cái kết của bộ phim khó trọn vẹn khi một trong những gương mặt đóng vai trò quan trọng với diễn biến câu chuyện đã không thể xuất hiện.

Thương Ngày Nắng Về chật vật khi mất nhân vật quan trọng

Sau phần phim đầu tiên rất thành công xoay quanh quanh câu chuyện của Vân Trang, mùa thứ hai của Thương Ngày Nắng Về dành nhiều thời lượng để đào sâu vào cuộc hôn nhân của Khánh. Khánh là con gái cả của bà Nga, đã lập gia đình và có hai mặt con nhưng hôn nhân không êm ấm vì người chồng thiếu chín chắn và bà mẹ chồng, chị chồng nanh nọc. Hết khốn khổ khốn nạn vì nhà chồng, Khánh tiếp tục đau đớn, uất ức vì bị chồng bỏ một cách vô lý. Xem phim, khán giả đồng cảm, mong cô tìm được bình yên sau cơn bão tố ở đoạn kết phim.

Nhiều khả năng Khánh sẽ tìm được hạnh phúc, an yên bên một người đàn ông mới

Nhưng từ tập 40, Đức - chồng của Khánh buộc phải vắng mặt khỏi bộ phim vì lý do bất khả kháng. Đây là rắc rối từ trên trời rơi xuống, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các tình tiết sau này. Câu chuyện giữa Khánh và Đức vẫn đang dùng dằng dù về mặt pháp lý họ đã ly hôn. Nguyên nhân bỏ nhau thiếu thuyết phục khiến khán giả từng nuôi hy vọng cặp vợ chồng sẽ gương vỡ lại lành dù đã có sự xuất hiện của người thứ ba là bác sĩ Minh (Trần Trung). Họ đang tạo thành mối quan hệ tay ba hấp dẫn - tình cũ chưa dứt nhưng duyên mới đã manh nha hình thành.

Để khỏa lấp cho sự biến mất đột ngột của Đức, cũng là biện pháp "giảm sốc", từng bước lèo lái câu chuyện theo hướng giảm nhẹ vai trò của anh, đoàn phim đã sắp đặt để nhân vật xuất hiện gián tiếp trong một phân cảnh ngắn. Lần hiện diện gần đây nhất của Đức trong bộ phim là cuộc gọi điện thoại với Khánh để hỏi thăm các con. Đức chưa trở lại thêm lần nào trong hai tập phim gần đây. Theo nhiều phân tích, anh cũng khó có cơ hội xuất hiện trong hồi kết của tác phẩm.

Khánh đến với Minh là phương án dễ xảy ra trong những tập tiếp theo của Thương Ngày Nắng Về, nhất là khi so với Đức, Minh đang có nhiều ưu thế (trước nhất là anh được xuất hiện trên màn ảnh, còn Đức thì không). Sau cuộc hôn nhân với người chồng thiếu chín chắn, Khánh nhiều khả năng sẽ tìm thấy bình yên nơi Minh như một sự bù đắp, còn Đức sẽ âm thầm rút lui.

Nhưng cái kết này vẫn tồn tại điểm thiếu trọn vẹn. Ngay từ đầu, nhân vật Đức đã được xây dựng một là người đàn ông nhiều vấn đề, thiếu chín chắn tới độ khổ vợ khổ con. Suốt 40 tập phim, nhân vật chưa có dấu hiệu thay đổi. Việc Đức cứ thế "bốc hơi" từ giờ đến hết phim sẽ khiến khán giả không thấy được sự trưởng thành của anh hay cách người đàn ông này bù đắp cho vợ cũ sau lỗi lầm đã gây ra.

Đây không chỉ là sự dở dang với riêng nhân vật Đức, nó cũng ít nhiều khiến Khánh phải chịu bất công tới phút chót, bởi sau cùng cô vẫn không được chồng cũ trả lại công bằng sau những gì anh đã gây ra.

Viết cái kết cho câu chuyện Khánh, Đức trong điều kiện một trong hai nhân vật chính không thể xuất hiện là thử thách khó với các biên kịch của Thương Ngày Nắng Về. Hiện tại, phim vẫn đang trong quá trình quay những tập cuối, đồng nghĩa kịch bản còn tiếp tục được chỉnh sửa. Những tập phim mới đây xoáy sâu vào mâu thuẫn giữa Hoàng Duy và mẹ kế, đẩy mạnh tuyến truyện giữa cô em út Vân Vân và Phong (Doãn Quốc Đam) song song phát triển quan hệ giữa Khánh và Minh. Nhiều khả năng Thương Ngày Nắng Về đang để dành cái kết của Khánh tới tận phút chót.

Câu chuyện đằng sau những quyết định thay diễn viên

Việc một dự án phim đang ghi hình buộc phải thay đổi diễn viên là điều không còn hiếm. Với thể loại phim truyền hình nhiều tập, việc một gương mặt không thể tiếp tục xuất hiện sẽ gây những ảnh hưởng mang tính dây chuyền, mà nội dung bộ phim là yếu tố chịu tác động nghiêm trọng nhất.

Tại Hàn Quốc, bộ phim My Ahjussi với IU và Lee Sun Kyun trong các vai chính đã phát sóng hồi tháng 3/2018 và được hoan nghênh nhiệt liệt bởi cả khán giả và giới phê bình nước này. Ban đầu, nam diễn viên Oh Dal Su được giao một vai phụ trong phim, nhưng vướng bê bối tình dục chỉ một tháng trước khi phim lên sóng.

Khi này, My Ahjussi đã bấm máy và ấn định kế hoạch phát hành. Nhà sản xuất sa thải Oh Dal Su và gấp rút thay thế anh bằng nam diễn viên Park Ho San. Toàn bộ cảnh phim có sự góp mặt của Oh Dal Su trong các tập phim đều bị vứt bỏ và thay thế bằng phiên bản mới của Park Ho San.

Bộ phim My Ahjussi của IU cũng từng phải thay diễn viên sau khi phim đã bấm máy vì bê bối đời tư của nghệ sĩ

Cũng trong năm 2018, nam diễn viên Jo Jae Hyun bị tố cáo hành vi tấn công tình dục và thừa nhận tội lỗi. Sai phạm dẫn đến việc Jo Jae Hyun bị gạch tên khỏi mọi dự án phim anh đang tham gia, trong đó có tác phẩm Cross mình thủ vai chính. Rắc rối nằm ở chỗ phim đã bắt đầu phát sóng trước khi bê bối đời tư của Jo Jae Hyun bị phanh phui.

Trước tình huống này, nhà sản xuất tvN thông báo sẽ cắt bỏ hoàn toàn các cảnh phim liên quan đến nhân vật do Jo thủ vai trong những tập phim còn lại. Điều này đồng nghĩa tính liền mạch của bộ phim đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Goo Hye Sun từng phải trả vai trong dự án You Are Too Much sau khi phim đã bấm máy một thời gian vì lý do sức khoẻ. Vai diễn sau đó được trao lại cho nữ diễn viên Jang Hee Jin. Tuy nhiên, các cảnh của Ku Hye Sun vẫn được giữ lại trong phim. Kết quả, khán giả sẽ được thấy nhân vật Jung Hae Dang qua diễn xuất của Ku Hye Sun trong 6 tập đầu series. Từ tập 7 tới hết, vai diễn được trao lại cho Jang Hee Jin.

Goo Hye Sun từng bỏ dở vai diễn trong You Are Too Much

Trên màn ảnh Âu Mỹ, series ăn khách House of Cards là một trong những bộ phim đình đám phải thay nhân vật chính. Ban đầu, nhân vật chính của phim là Frank Underwood do Kevin Spacey thủ vai. Nhưng sau khi Spacey bị kiện ra toà vì hành vi xâm hại tình dục vào năm 2018, ê-kíp House of Cards đã quyết định chấm dứt hợp tác với nam diễn viên, bất chấp điều này đe doạ tới tồn vong của thương hiệu phim đang rất thành công và đã kéo dài qua 5 mùa.

Nhằm hợp lý hoá sự biến mất của Kevin Spacey, kịch bản phim đã được viết lại theo hướng Frank Underwood tự từ chức, nhường lại quyền Tổng thống cho vợ là Claire Underwood (Robin Wright). Bước sang mùa sáu, Claire trở thành nhân vật chính của bộ phim. Bà đơn thương độc mã chống lại các sóng gió chính trường mà sự rút lui của chồng mình gây ra. Mùa thứ 6 cũng chính thức khép lại series House of Cards một cách đầy đáng tiếc.

Có thể thấy Thương Ngày Nắng Về vẫn đang xoay sở khá tốt trong hoàn cảnh mất đi một nhân vật quan trọng. Nhưng đoạn kết phim dù khéo léo đến mấy vẫn sẽ không tránh khỏi cảm giác kém vẹn tròn. Hoàn cảnh của Thương Ngày Nắng Về có nhiều điểm tương đồng với hồi kết của House of Cards - người xem luôn biết còn một nhân vật chưa xuất hiện chào khán giả. Nhưng mặt tích cực, Đức chỉ là một nhân vật đứng hàng thứ nếu so với Khánh hay những cô con gái của bà Nga. Thiếu anh, bộ phim không thất bại, nhưng nếu có anh, chắc chắn cốt truyện sẽ thêm vẹn tròn.

