"Cái chết của Thành Long" gây phẫn nộ

Mới đây, tin đồn Thành Long qua đời ở tuổi 71 đã làm náo loạn mạng xã hội. Đi cùng với tin đồn là 1 bức ảnh Thành Long nằm trên giường bệnh, ghi năm sinh của huyền thoại màn ảnh này, khiến tin đồn càng trở nên chân thực.

Tuy nhiên hình ảnh và thông tin này đã nhanh chóng bị bác bỏ. Đây là hình ảnh giả mạo được làm bởi AI. Tài khoản Weibo chính thức của Thành Long cũng cập nhật bài đăng quảng bá phim sắp ra mắt, cho thấy tài tử này vẫn đang sống khỏe mạnh bình thường, hoàn toàn không có chuyện đã qua đời.

Thành Long bị đồn đã qua đời

Theo trang Sohu, đây không phải lần đầu tiên Thành Long bị đồn qua đời. Từ năm 2015, những tin đồn Thành Long suy kiệt sức khỏe, hấp hối, qua đời đã xuất hiện nhiều lần. Trong những năm gần đây, những tin đồn được thêm thắt bằng hình ảnh giả mạo, khiến chúng chân thực hơn vì được lan truyền rộng rãi hơn. Trò lừa bịp này gây ra sự phẫn nộ trong công chúng. Người hâm mộ và giới truyền thông đang kêu gọi những hành động mạnh mẽ chống lại tin tức giả mạo bằng AI, đặc biệt là khi nhắm vào những ngôi sao được yêu mến.

Thành Long (Jackie Chan) sinh năm 1954, là một trong những ngôi sao võ thuật – hành động vĩ đại nhất thế giới, được mệnh danh là “Đại ca” của làng điện ảnh Hoa ngữ và là biểu tượng sống của thể loại phim hành động hài Hong Kong (Trung Quốc).

Thành Long liên tục bị đồn đại đã chết

Ông bắt đầu sự nghiệp từ khi còn nhỏ tại Học viện Hí kịch Trung Hoa, chịu huấn luyện khắc nghiệt về kinh kịch, võ thuật và nhào lộn hơn 10 năm. Ban đầu chỉ làm cascadeur và diễn viên đóng thế, Thành Long nổi tiếng toàn cầu từ cuối thập niên 1970 với loạt phim như Tân Tinh Võ Môn (1976), Xà Hình Điêu Thủ (1978), và đặc biệt là series Câu Chuyện Cảnh Sát và Giờ Cao Điểm. Phong cách đánh nhau chân thực, sử dụng đồ vật xung quanh làm vũ khí và những cảnh hành động mạo hiểm tự thực hiện (không dùng dây cáp hay thế thân nhiều) đã trở thành thương hiệu riêng, giúp ông giành được vô số giải thưởng, trong đó có Oscar thành tựu trọn đời năm 2016.

Về đời tư, Thành Long kết hôn với Lâm Phụng Kiều – nữ diễn viên nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) – vào năm 1982. Hai người có một người con trai là Phòng Tổ Danh, sinh năm 1982, từng vướng scandal ma túy năm 2014. Năm 1999, ông công khai thừa nhận có con gái ngoài giá thú Ngô Trác Lâm với Ngô Ỷ Lợi – Hoa hậu châu Á 1990. Mối quan hệ giữa Thành Long và con ngoài giá thú khá căng thẳng, Ngô Trác Lâm từng công khai mình thuộc cộng đồng LGBT và sống khó khăn cùng bạn đời.

Dù nhiều lần vướng thị phi về chuyện tình cảm và cách giáo dục con cái khắc nghiệt, Thành Long vẫn được yêu mến bởi tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, hoạt động từ thiện tích cực (đặc biệt sau thảm họa động đất Tứ Xuyên 2008 và dịch COVID-19), và đóng góp hơn 60 năm cho điện ảnh thế giới. Ở tuổi 71 và sức khỏe suy yếu nhiều, Thành Long vẫn rất nhiệt huyết với nghề diễn. Ông cho biết bản thân bị đau khớp gối, đau mắt cá chân và vai, đặc biệt là khi ngồi lâu. Nhưng khi đạo diễn hô "Diễn" là mọi cơn đau như biến mất. Huyền thoại Cbiz phải dán cao thuốc hàng đêm để đỡ đau khớp, đôi khi gây ra kích ứng da. Bất chấp những đau đớn thể xác, Thành Long giữ thái độ tích cực "Già đi cũng là 1 loại hạnh phúc" và mong muốn đảm nhận nhiều vai diễn đa dạng hơn.

Thành Long là huyền thoại của showbiz Hoa ngữ

Ở tuổi 71, ông vẫn tích cực hoạt động

Nguồn: Kbizoom