Cái chết bi kịch của tượng đài âm nhạc Hàn Quốc: 50 phút im lặng cực khó hiểu, lời khai mập mờ của vợ cùng nghi vấn quanh khối tài sản 260 tỷ đồng

Hơn 2 thập kỷ đã trôi qua, nhưng cái chết của nam ca sĩ Hàn Quốc Kim Kwang Seok – biểu tượng âm nhạc trữ tình của thập niên 1990 – vẫn là một dấu hỏi lớn chưa lời giải. Người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh ấy ra đi trong hoàn cảnh đầy uẩn khúc, để lại sau lưng không chỉ kho tàng âm nhạc đong đầy cảm xúc, mà còn là nỗi tiếc nuối và nghi ngờ âm ỉ trong lòng công chúng.

Người kể chuyện bằng âm nhạc

Kim Kwang Seok sinh ngày 22/1/1964 tại Daegu, Hàn Quốc và chuyển đến Seoul vào năm 4 tuổi. Ngay từ khi còn nhỏ, nam ca sĩ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc vượt trội, học chơi violin, kèn và sáo, tham gia dàn hợp xướng. Dù theo học Myongji ngành kinh doanh, nhưng trong thời gian đó, anh vẫn tiếp tục hát ở các quán cà phê. Năm 1984, Kim Kwang Seok tham gia câu lạc bộ ca hát Đại học Quốc gia Seoul và bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp bằng vai diễn trong vở nhạc kịch Gaettongi.

Anh được biết đến với giọng hát da diết, truyền cảm và khả năng thể hiện cảm xúc sâu sắc trong từng ca từ. Những ca khúc như Though I Loved You, Become Dust hay Letter of a Private không chỉ phản ánh nỗi cô đơn, khắc khoải trong tình yêu mà còn là tiếng nói của một thế hệ sống trong giai đoạn biến động của xã hội Hàn Quốc.

Với tài năng thiên phú, Kim nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ được yêu thích nhất Hàn Quốc vào đầu thập niên 1990. Kim Kwang Seok được xem là huyền thoại của dòng nhạc folk rock Hàn Quốc. Nam ca sĩ đã tổ chức hơn 1000 buổi hòa nhạc vòng quanh đất nước, thậm chí còn được mời đến Mỹ biểu diễn. Nhưng phía sau ánh hào quang là một cuộc sống riêng đầy trắc trở.

Kim Kwang Seok vô cùng nổi tiếng vào thập niên 1980-1990

Cái chết đầy uẩn khúc gây chấn động

Ngày 6/1/1996, Kim Kwang Seok được phát hiện treo cổ tại nhà riêng ở Seoul. Trả lời cảnh sát, vợ của nam ca sĩ quá cố cho biết chồng cô mắc chứng trầm cảm. Sau đó, cảnh sát đã đi đến kết luận Kim Kwang Seok tự tử do trầm cảm.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, cái chết của anh đã gây ra nhiều nghi vấn. Gia đình, bạn bè và người hâm mộ đều khó tin rằng một người đang ở đỉnh cao sự nghiệp và yêu thương con gái hết mực lại có thể tự kết liễu đời mình một cách đột ngột.

Những chi tiết mập mờ trong lời khai của vợ anh – cô Seo Hae Sun – cùng cách xử lý vội vã của cơ quan điều tra lúc bấy giờ càng khiến dư luận thêm nghi hoặc. Không có khám nghiệm tử thi đầy đủ. Không có điều tra kỹ lưỡng. Và cũng không có lời giải thích thỏa đáng nào được đưa ra.

Kim Kwang Seok qua đời vào ngày 6/1/1996

Những nghi vấn không lời hồi đáp

Trong nhiều năm sau cái chết của Kim Kwang Seok, gia đình anh, đặc biệt là cha anh, ông Kim Hong Ki, đã không ngừng nỗ lực để làm sáng tỏ sự thật. Họ đã tiến hành nhiều cuộc điều tra riêng và theo đuổi các vụ kiện pháp lý nhằm tái điều tra về cái chết của con trai mình.

21 năm sau khi Kim Kwang Seok qua đời, nhà báo kiêm điều tra viên Lee Sang Ho đã cho ra mắt bộ phim tài liệu có tên Suicide Made, hé lộ những điều bí ẩn chưa có lời đáp quanh cái chết của nam ca sĩ huyền thoại. Vào thời điểm giọng ca Though I Loved You rời xa trần thế, Lee Sang Ho mới chỉ là phóng viên thực tập. Những uẩn khúc xung quanh cái chết của nam ca sĩ nổi tiếng đã ám ảnh anh một thời gian dài và thôi thúc anh đi tìm sự thật.

Lee Sang Ho thực sự tin rằng Kim Kwang Seok bị ám sát. Anh cho biết: "Không chỉ người nhà, mà tôi cũng không tin được rằng anh ấy đã tự tử. Tại hiện trường có nhiều điểm bất thường nhưng cảnh sát đã bỏ qua. Chúng tôi làm phim tài liệu này với hy vọng cảnh sát có thể lật lại vụ án".

Thêm vào đó, Lee Sang Ho đặt nghi vấn về phía vợ của Kim Kwang Seok - cô Seo Hae Sun. Trên thực tế, Kim Kwang Seok qua đời chỉ 1 ngày trước khi ra tòa ly hôn với cô Seo. Chính vì vậy, tài sản của anh được vợ thừa hưởng theo pháp luật. Toàn bộ số tài sản khổng lồ của Kim Kwang Seok được vợ thừa hưởng, chính vì vậy sau đó cô này được tận hưởng cuộc sống trong giàu sang, còn cha mẹ nam ca sĩ sống trong cảnh bần cùng nghèo khó.

Nguồn tin thân cận tiết lộ Kim Kwang Seok phát hiện vợ ngoại tình nên muốn ly hôn. Chi tiết phải mất 50 phút sau khi phát hiện chồng treo cổ, Seo Hae Sun mới gọi điện báo cảnh sát khiến Lee Sang Ho đặt ra nghi vấn. Nhà điều tra cho rằng có lý do để nghi ngờ vợ Kim Kwang Seok muốn chiếm đoạt gia sản của chồng nên đã thuê người hãm hại chồng, dựng hiện trường giả.

Đáp lại loạt cáo buộc này, Seo Hae Sun cho biết nam ca sĩ tự tử sau khi say rượu. Có quá nhiều lời đồn đoán về cái chết của chồng khiến cô không thể sống yên ổn sau hơn 20 năm. Seo Hae Sun cho biết trước khi qua đời, Kim Kwang Seok đã đi uống rượu cùng ai đó. Cô nghe thấy tiếng anh mở cửa vào nhà, tự nói chuyện một lúc. Sau đó, không thấy nam ca sĩ đi vào phòng ngủ, cô trở ra tìm thì phát hiện chồng đã treo cổ tự tử ở cầu thang. Giải thích về chi tiết 50 phút không gọi điện báo cảnh sát, Seo Hae Sun cho biết vì cô nghĩ chồng còn sống nên đã cố gắng sơ cứu cho anh.

Vợ nam ca sĩ lên truyền hình phản pháo

Nỗi ám ảnh tiếp diễn

Sự việc càng trở nên đau lòng hơn khi vào năm 2007, con gái duy nhất của Kim Kwang Seok – bé Kim Seo Yeon (sinh năm 1990) – được xác nhận đã qua đời từ năm 2007, nhưng cái chết của cô bé lại bị giấu kín nhiều năm. Thông tin này chỉ được phanh phui khi gia đình Kim Kwang Seok cùng giới truyền thông điều tra để đòi lại công lý cho anh.

Cô bé qua đời vì căn bệnh viêm phổi cấp tại bệnh viện. Thời điểm đó, giữa cô bé và mẹ hay xảy ra cãi vã. Thế nhưng Seo Hae Sun lại luôn nói với tất cả mọi người rằng con gái đã đi du học Mỹ và đang sống tại đó. Thậm chí, ông bà và người thân trong gia đình cũng không hề biết cháu gái đã qua đời. Dư luận bắt đầu đặt dấu chấm hỏi cho cái chết bí ẩn của cô bé.

Dù được tuyên là vô tội và không liên quan đến cái chết của chồng, nhưng loạt hành động sau đó của Seo Hae Sun vô cùng đáng ngờ. Kim Kwang Seok và Seo Hae Sun có chung 1 cô con gái, sinh năm 1990. Đến tận năm 2017, công chúng mới biết cô bé đã qua đời từ tận năm 2007, khi chỉ vỏn vẹn 17 tuổi.

Lật lại hồ sơ, cảnh sát cũng đã phát hiện ra Seo Hae Sun không hề khai báo về cái chết của con gái. Phải đến 6 tháng sau, Seo mới khai báo về cái chết của con gái và phải nộp tiền phạt. Giải thích về điều này, vợ của nam ca sĩ quá cố cho biết thời điểm đó cô phải đi Hawaii và rất bận rộn, không thể khai báo. Quyết định giấu kín cái chết của con gái với người thân được giải thích là do "con bé qua đời ngay gần ngày Giáng sinh nên tôi không muốn làm to chuyện".

Con gái cố ca sĩ qua đời 1 cách đáng ngờ

"Liệu rằng trên đời này có người mẹ nào bận đến mức con gái qua đời cũng không khai báo và giấu hết tất cả mọi người xung quanh?", nhà báo Lee Sang Ho đặt nghi vấn. Lần theo dấu vết, nhà báo đã liên hệ với luật sư của ca sĩ huyền thoại và nhận được câu trả lời là khi Kim Kwang Seok qua đời, anh đã để lại khối tài sản khổng lồ lên đến 10 triệu đô la (khoảng 260 tỷ đồng).

Vợ nam ca sĩ được quyền quản lý bất động sản và tiền mặt còn con gái được hưởng tiền bản quyền các sản phẩm âm nhạc của bố. Vì Kim Seo Yeon qua đời khi chưa đủ tuổi trưởng thành nên toàn bộ tiền tác quyền đã được chuyển về cho mẹ quản lý. Trong suốt 21 năm sau khi chồng qua đời, Seo Hae Sun là người nắm giữ toàn bộ số tiền. Vợ Kim Kwang Seok sau đó bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của cả hai cha con, nhưng cho đến nay, chưa có phán quyết rõ ràng từ phía pháp luật. Dư luận vẫn tiếp tục dõi theo, đòi hỏi sự thật cần được hé lộ.

Biểu tượng bất tử của làng nhạc Hàn Quốc Cho đến nay, dù đã trải qua nhiều năm và những nỗ lực điều tra, cái chết của Kim Kwang Seok vẫn chưa có một lời giải đáp thỏa đáng. Những nghi vấn và tranh cãi vẫn tiếp tục âm ỉ trong lòng người hâm mộ và công chúng Hàn Quốc. Kim Kwang Seok không chỉ là một nghệ sĩ – anh là hiện thân của những cảm xúc sâu thẳm mà một thế hệ người Hàn từng trải qua. Cái chết bí ẩn của anh là một nốt lặng ám ảnh trong bản nhạc của ký ức, và có lẽ, cho đến khi sự thật được làm sáng tỏ, người hâm mộ vẫn mãi đau đáu câu hỏi: “Điều gì đã thực sự xảy ra vào đêm hôm đó?”

Dù cuộc đời kết thúc trong bi kịch, âm nhạc của Kim Kwang Seok vẫn sống mãi trong lòng người yêu nhạc. Ở Daegu – quê hương của anh - có 1 con phố mang tên Kim Kwang Seok được dựng nên như lời tri ân đến người nghệ sĩ tài hoa nhưng đoản mệnh. Những bài hát của anh vẫn vang lên, được nhiều ca sĩ thế hệ mới như Suhyun (AKMU), Solar (MAMAMOO)... cover lại.