Cải bó xôi (còn gọi là rau chân vịt hay rau bina) là loại rau xanh thuộc họ dền, được mệnh danh là siêu thực phẩm nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Vì sao cải bó xôi lúc chát, lúc ngọt?

Rất nhiều người yêu thích cải bó xôi nhưng luôn có một thắc mắc, tại sao loại rau này có lúc vị rất ngọt, có lúc lại chát? Thực tế, khi mua cải bó xôi , bạn cần phân biệt giữa loại lá tròn và lá nhọn. Nhiều người không biết mẹo này, nên không có gì lạ khi họ ăn phải rau có vị mình không thích.

Cải bó xôi là loại thực phẩm tuyệt vời, giàu chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất.

Cải bó xôi lá tròn

Loại cải bó xôi này có lá tròn và mập, đúng như tên gọi của nó. Lá khá dày và có bề mặt nhẵn. Lá rau này thường ngắn, cuống lá cũng ngắn và dày, khiến nó trông giống như một cây nhỏ mũm mĩm.

Cải bó xôi lá tròn có nhiều ưu điểm: Vị ngon, mềm, mọng nước và hầu như không có vị chát. Nguyên nhân do cải bó xôi lá tròn có hàm lượng axit oxalic tương đối thấp. Axit oxalic, nếu có mặt với lượng lớn, có thể làm cho thức ăn có vị chát.

Cải bó xôi lá tròn thích hợp để nấu canh hoặc ăn lẩu.

Cải bó xôi lá nhọn

Đúng như tên gọi, loại cải bó xôi này có lá nhọn như mũi tên, lá tương đối mỏng, trông khá dài và mảnh. Cuống lá cũng mảnh, khiến toàn bộ cây trông cao hơn. Cải bó xôi lá nhọn có hàm lượng axit oxalic cao hơn nhiều so với loại lá tròn, vì vậy nó có vị chát.

Cải bó xôi lá nhọn.

Nếu ăn sống mà không qua chế biến, hương vị của cải bó xôi lá nhọn thực sự khó chịu. Nếu được chế biến đúng cách, cải bó xôi lá nhọn có thể rất ngon. Ví dụ, bạn chần rau trong nước sôi để loại bỏ phần lớn axit oxalic, sau đó dùng để xào, hương vị của nó sẽ rất tuyệt vời. Việc chần sơ lá rau trước khi xào giúp loại bỏ 50% axit oxalic, bụi bẩn, đồng thời giữ màu xanh tươi, tạo độ giòn và làm rau dễ hấp thụ gia vị hơn.

Như vậy, nếu như bạn muốn nấu canh hoặc ăn lẩu, cải bó xôi lá tròn là lựa chọn hoàn hảo. Còn nếu như bạn muốn chế biến các món xào , hãy lựa chọn cải bó xôi lá nhọn và nhớ chần chúng qua nước sôi. Lựa chọn đúng loại phù hợp sẽ giúp bạn có được món ăn ngon.

Cải bó xôi lá nhọn thích hợp với các món xào.

Cách phân biệt cải bó xôi lá tròn và lá nhọn

Phân biệt cải bó xôi lá tròn và lá nhọn không khó. Ngoài việc quan sát hình dạng lá, chúng ta cũng có thể xem xét màu sắc. Cải bó xôi lá tròn thường có màu sẫm hơn, xanh đậm và trông rất bóng. Cải bó xôi lá nhọn có màu nhạt hơn, màu xanh non.

Tùy thuộc vào nhu cầu, nếu muốn nấu súp hoặc lẩu, hãy mua cải bó xôi lá tròn, nếu muốn xào, cải bó xôi lá nhọn cũng là một lựa chọn tốt, nhưng nhớ chần sơ qua để loại bỏ axit oxalic.

Công dụng của cải bó xôi

Cải bó xôi thường được gọi là "nguồn dinh dưỡng dồi dào". Loại rau này giàu carotenoid, vitamin C, vitamin K, khoáng chất (canxi, sắt,..), coenzyme Q10 và nhiều chất dinh dưỡng khác.

Bổ sung lutein và zeaxanthin

Mắt bạn có thường xuyên bị khô, ngứa và mỏi khi nhìn vào máy tính hoặc chơi điện thoại cả ngày? Một phần nguyên nhân là do ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện tử kích thích mắt.

Chất lutein trong cơ thể hoạt động như "kính râm tự nhiên" cho mắt, lọc bỏ ánh sáng xanh. Lutein và zeaxanthin cũng có đặc tính chống oxy hóa, giảm thiểu tác hại của các điều kiện bên ngoài với dây thần kinh thị giác. Hai chất quan trọng này lại có rất nhiều trong cải bó xôi.

Nếu thêm cải bó xôi vào trong thành phần ăn mỗi ngày, bạn đã cung cấp cho cơ thể một lượng lutein và zeaxanthin cần thiết, giúip bảo vệ mắt và thần kinh thị giác.

Axit folic

Khi nói đến việc bổ sung axit folic, cải bó xôi chắc chắn là một lựa chọn hàng đầu. Nó chứa tới 194 microgam axit folic trên 100 gram, trong khi lượng khuyến nghị hàng ngày là 400 microgam.

Đừng cho rằng axit folic chỉ cần thiết cho phụ nữ mang thai. Trên thực tế, mọi người đều cần bổ sung axit folic vì nó có thể làm giảm mức homocysteine ​​- chất có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và cao huyết áp.

Ngoài ra, axit folic tham gia vào quá trình sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh tâm trạng. Do đó, mọi người nên chú ý bổ sung axit folic trong khẩu phần ăn.

Cải bó xôi giàu chất dinh dưỡng.

Vitamin

Cải bó xôi có hàm lượng vitamin K đáng kinh ngạc. Chúng ta đều biết rằng cơ thể cần bổ sung vitamin D để thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi. Nhưng có thể bạn chưa biết sau khi canxi được hấp thụ, nó vẫn cần được giữ lại trong xương để phát huy tác dụng, và vitamin K đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Lượng vitamin K được khuyến nghị hàng ngày là 80 microgam. Ăn 100 gram cải bỏ xôi có thể đáp ứng nhu cầu vitamin K của cơ thể trong 6 ngày. Khả năng bổ sung vitamin K của cải bó xôi thực sự không có rau nào sánh bằng.

Cải bó xôi cũng khá giàu kali. Việc bổ sung đủ kali có thể giúp loại bỏ lượng natri dư thừa và làm giãn mạch máu, từ đó giúp kiểm soát huyết áp. Nếu bạn cần kiểm soát huyết áp, rất nên ăn cải bó xôi mỗi ngày.

Hơn nữa, cải bó xôi không chứa nhiều calo, đây là một lợi thế cho những người muốn giảm cân. Ngoài ra, loại ra này cũng rất giàu chất xơ, không chỉ giúp tăng cảm giác no mà còn thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón.