Cách xử lý "điểm 10" của người đàn ông khi mẹ chồng và vợ ở cữ mâu thuẫn

Ngày 2/3, một đoạn clip ghi lại cảnh mâu thuẫn gia đình trong thời gian ở cữ sau sinh tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Theo nội dung trong clip, người phụ nữ vừa sinh con và phải nằm viện 5 ngày, trong đó mẹ chồng ở lại chăm sóc khoảng 3 ngày. Tuy nhiên, trong thời gian này, giữa hai người liên tục xảy ra tranh cãi và cuối cùng dẫn đến xung đột căng thẳng.

Sau khi sinh, sức khỏe của người phụ nữ còn yếu và cần được chăm sóc chu đáo từ gia đình. Thế nhưng, do khác biệt quan điểm trong việc chăm sóc em bé cũng như sinh hoạt hàng ngày, mẹ chồng và nàng dâu thường xuyên xảy ra bất đồng. Những cuộc cãi vã gần như diễn ra mỗi ngày khiến người phụ nữ thêm mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Chứng kiến tình trạng của vợ, người chồng quyết định đưa mẹ về quê để tránh mâu thuẫn tiếp tục leo thang.

Đối diện với sự trách móc từ mẹ, người đàn ông bật khóc và nói: “Mẹ cũng từng là con dâu. Nếu mẹ chồng đối xử với mẹ như vậy thì mẹ sẽ cảm thấy thế nào?”. Trong clip, anh thể hiện rõ sự bất lực khi bị kẹt giữa mẹ và vợ, nhưng vẫn lựa chọn đứng về phía vợ để bảo vệ cô trong giai đoạn nhạy cảm sau sinh.

Anh giải thích rằng mẹ mình có tính cách mạnh mẽ và quen với cách chăm sóc con cái theo quan niệm truyền thống, vì vậy dễ xảy ra xung đột với thế hệ trẻ. Người đàn ông khẳng định mình không có ý làm tổn thương mẹ, nhưng việc chăm sóc phụ nữ sau sinh là rất quan trọng, nên anh buộc phải đưa mẹ về nhà trước, chờ khi mọi người bình tĩnh lại rồi mới tìm cách hóa giải mâu thuẫn.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với cách xử lý của người chồng, cho rằng anh đã hành động có trách nhiệm khi hiểu và bảo vệ vợ trong thời điểm khó khăn, thay vì mù quáng đứng về phía mẹ.

Một số ý kiến cũng cho rằng mâu thuẫn trong giai đoạn hậu sản thường bắt nguồn từ sự khác biệt trong quan điểm chăm sóc giữa thế hệ lớn tuổi và thế hệ trẻ. Nếu thiếu sự chia sẻ và thấu hiểu, những bất đồng nhỏ có thể dễ dàng biến thành xung đột.

Thực tế, điều mà nhiều phụ nữ cần nhất trong thời gian ở cữ là sự cảm thông và hỗ trợ từ gia đình. Hành động của người đàn ông trong câu chuyện được xem là cách dung hòa khi vừa bảo vệ vợ, vừa không hoàn toàn phủ nhận mẹ – một cách ứng xử được nhiều người cho rằng đáng để các ông chồng học hỏi.