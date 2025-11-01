Trước khi những thông tin về vụ việc bị bắt được công bố, Trương Ngọc Ánh - cái tên vốn quen thuộc trong giới giải trí và kinh doanh - từng khiến nhiều người tò mò bởi cách cô tận hưởng cuộc sống. Trên MXH, cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ, thoải mái bên bạn bè, cùng những bức ảnh check-in tại resort, nhà hàng, quán cà phê… mà chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy rõ sự đầu tư và sang trọng.

Những hình ảnh được Trương Ngọc Ánh đăng tải phần nào cho thấy cách chi tiêu của cô

Một trong những điểm dễ nhận ra là Trương Ngọc Ánh rất chuộng nghỉ dưỡng ở những khu resort cao cấp. Cô xuất hiện trong nhiều khung hình được cho là chụp tại các khách sạn 5 sao và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Không phải lần nào cô cũng tiết lộ địa điểm cụ thể, nhưng background với không gian thiên nhiên được chăm chút kỹ lưỡng hay nội thất hiện đại cũng đủ nói lên đẳng cấp. Trong mỗi chuyến đi, cô thường chọn trang phục gợi cảm, sành điệu, kết hợp cùng phong thái tự tin, toát lên vẻ tận hưởng trọn vẹn của một người phụ nữ thành đạt.

Nữ diễn viên thường nghỉ dưỡng ở các khách sạn, resort cao cấp

Song song với đó, những bữa ăn của Trương Ngọc Ánh cũng thể hiện rõ gu sống xa hoa. Cô thường chia sẻ hình ảnh dùng bữa ở các nhà hàng sang trọng, nơi thực đơn là những món Âu cầu kỳ, được bày biện tinh tế. Khi thì là bàn tiệc với rượu vang, steak và hải sản tươi sống, khi lại là bữa tối bên bờ biển với hải sản cao cấp. Mỗi hình ảnh đều cho thấy sự chăm chút, chỉn chu và thói quen tiêu tiền cho trải nghiệm ẩm thực chất lượng cao.

Những bữa ăn giàu sang

Không chỉ ở Việt Nam, Trương Ngọc Ánh còn thường xuyên di chuyển ra nước ngoài. Cô từng xuất hiện tại Mỹ, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác, nơi cô tranh thủ vừa du lịch, vừa tận hưởng. Các bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cô rất biết tận hưởng cuộc sống, từ việc vi vu đến các địa điểm hay đi mua sắm, ăn uống...

Cô cũng thường xuyên đi nước ngoài

Ngay cả khi chỉ gặp gỡ bạn bè, Trương Ngọc Ánh cũng giữ cho mình phong cách sống "sang, xịn, mịn". Cô thường xuất hiện trong các bar, lounge cao cấp, nơi ánh đèn và âm nhạc hòa quyện cùng không khí náo nhiệt. Khi khác, cô lại chọn những quán cà phê boutique sang trọng, có thiết kế tinh tế và menu đồ uống đặc trưng. Dù là buổi tụ tập thân mật hay cuộc hẹn riêng tư, mọi thứ đều mang dấu ấn của sự chỉn chu và thẩm mỹ.

Địa điểm hẹn hò bạn bè cũng cho thấy sự xa hoa

Những gì Trương Ngọc Ánh chia sẻ trong thời gian gần đây phản ánh hình ảnh một người phụ nữ sống giữa hào quang. Dễ thấy, cô rất ưa chuộng trải nghiệm cao cấp và không ngần ngại chi tiền cho những điều khiến bản thân vui vẻ và có thể tận hưởng cuộc sống.