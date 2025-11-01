Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Trương Ngọc Ánh - khi giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP.HCM) bị cáo buộc có hành vi gian dối trong việc huy động và sử dụng vốn đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

Công an TP.HCM đọc lệnh bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007, do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, bà Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn tổng cộng 9,1 triệu USD (hơn 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng) cho phía công ty.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay trước thời điểm ký hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng ông N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án, với tổng giá trị 7.917,3 lượng vàng, thay vì để công ty sở hữu như thỏa thuận.

Trong đó, Trương Ngọc Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng lại hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, vi phạm hợp đồng đầu tư và có dấu hiệu nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Các hộ dân sau đó đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền này cho Trương Ngọc Ánh và ông H.

Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng được bà Ánh sử dụng cho mục đích cá nhân, không báo cáo và không hạch toán vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong thời gian điều hành Công ty Đất Rồng, Trương Ngọc Ánh còn lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, báo cáo tài chính sai lệch để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy thu, thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.