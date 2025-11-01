Tối 31-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã thi hành lệnh bắt để tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh (SN 1976) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Công an TP HCM đưa diễn viên Trương Ngọc Ánh về nơi ở để khám xét

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM phối hợp với VKSND TP HCM khám xét nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh ở một biệt thự tại phường An Khánh, TP HCM. Việc khám xét kết thúc gần 23 giờ ngày 31-10.

Xe đưa diễn viên Trương Ngọc Ánh về nơi ở để thực hiện khám xét

Trước đó, Công ty Bất động sản Đất Rồng (phường Đức Nhuận, TP HCM) có đơn tố cáo bà Ánh có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Cụ thể, Công ty BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, bà Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỉ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM. Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỉ đồng.

Công an TP HCM thực hiện lệnh bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh

Theo hợp đồng, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, bà Ánh cùng N.M.H (SN 1964) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra

Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, vào tháng 12-2007, UBND TP HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỉ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỉ đồng này cho bà Ánh và N.M.H.

Tuy nhiên, bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỉ đồng, còn lại hơn 10 tỉ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.