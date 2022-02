Cách sửa 3 lỗi phát âm tiếng Anh kinh điển cho người mất gốc với GOGA Pronun

Quy tắc âm trong mỗi ngôn ngữ đều có những đặc điểm khác nhau và trong tiếng Anh cũng vậy. Theo đó, tiếng Anh gồm 40 âm khác nhau được xếp thành hai nhóm chính là Nguyên âm (Vowels) và Phụ âm (Consonants).



Các nguyên âm trong tiếng Anh được chia thành hai nhóm gồm nguyên âm đơn (monophthongs) và nguyên âm kép (diphthongs). Các phụ âm cũng được chia thành hai thành phần là nguyên âm vô thanh (unvoiced) và nguyên âm hữu thanh (voiced).

Không giống như tiếng Việt, viết sao đọc vậy, âm trong tiếng Anh lại được phát âm khác nhau ở nhiều trường hợp dù cùng một mặt chữ.

Cụ thể, có ít nhất 20 nguyên âm của tiếng Anh có cách phát âm rất khác các nguyên âm của tiếng Việt, đồng thời có hệ thống phụ âm đa dạng hơn, trong đó các âm gió như /θ/, /ð/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ không xuất hiện trong tiếng Việt. Đấy là chưa kể tới những âm /t/, /d/, /p/, /k/ tưởng giống như trong tiếng Việt nhưng lại làm khó mọi người học.

Người Việt giao tiếp không hiệu quả vì các lỗi sai thường gặp

Bên cạnh đó, người Việt còn hay gặp vấn đề trong phát âm đuôi, đặc biệt là những đuôi như /s/, /z/, /k/, /g/, /d/, bởi vì những âm này cũng không tồn tại như âm cuối ở trong tiếng Việt. Đó trở ngại rất lớn đòi hỏi người học phải thường xuyên rèn luyện.

Cuối cùng là trọng âm. Phát âm đúng thôi chưa đủ, đúng trọng âm nữa mới làm nên một câu thoại có ý nghĩa. Trọng âm giúp chúng ta giao tiếp tự nhiên và truyền đạt đúng thông điệp cũng như cảm xúc tới người nhận. Đây cũng là một phần cực khó trong việc học tiếng Anh của người Việt, bởi tiếng Việt vốn có âm sắc chứ lại không tồn tại trọng âm. Và trọng âm trong tiếng Anh cũng có những quy tắc của nó.

Thực tế là, những lỗi về phát âm nên được sửa càng sớm càng tốt. Những đứa trẻ được học sớm ngoại ngữ trong giai đoạn học nói có lợi thế về điều này hơn người lớn. Tuy nhiên, không có gì là không thể. Hiện nay có rất nhiều phương pháp, công cụ, ứng dụng giúp chúng ta cải thiện được việc này.

Một trong số các giải pháp được đánh giá cao hiện nay là ứng dụng học tiếng Anh GOGA do X3English mới phát hành. Đây là ứng dụng học tiếng Anh tiên phong ở Việt Nam được kết hợp giữa phương pháp học thực hành (Practical Methodology - learning by doing), game hóa (Gamification) và công nghệ AI.

Với tính năng GOGA Pronun, người học sẽ được trải nghiệm lộ trình luyện phát âm bài bản, bao gồm 03 cấp độ: Core Pronun - Phát âm cốt lõi, Deep Pronun - Phát âm chuyên sâu và Advanced Pronun - Phát âm nâng cao. Lộ trình được xây dựng thông qua 72 video hướng dẫn phát âm, mở khẩu hình đa góc độ từ giáo viên bản xứ, luyện 40 âm theo chuẩn Anh Mỹ.

GOGA - ứng dụng học tiếng Anh kết hợp giữa phương pháp học thực hành (Practical Methodology - learning by doing), game hóa (Gamification) và công nghệ AI.

Công nghệ nhận diện giọng nói AI cũng được tích hợp hỗ trợ người học bao gồm: Phát hiện các lỗi sai, thông báo, phản hồi và sửa lỗi chính xác để người học biết mình phát âm đúng đến bao nhiêu, sai ở đâu.

Một điểm cộng ở ứng dụng này là phần game hóa (Gamification) giúp cho người học không bị cô đơn, nhàm chán, ngược lại còn được tương tác, thách đấu nói tiếng hay với hơn 167.300 bạn học ở Đông Nam Á, cùng so tài và xây dựng một cộng đồng học tập tích cực.

Ông Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc X3English - đơn vị phát hành ứng dụng, cho biết, mặc dù hiện nay có rất nhiều ứng dụng học tiếng Anh trên thị trường, nhưng chưa có một sản phẩm nào thực sự có thể giải quyết được việc giúp cho người mất gốc được học tiếng Anh một cách đơn giản, hiệu quả lại còn hấp dẫn, thú vị. Đấu trường tiếng Anh Arena trong ứng dụng này sẽ là điểm cộng giúp người học có thêm động lực.

"Tiếng Anh là tương lai của sự thành công, là cánh cửa để mở ra nhiều cơ hội cho người Việt trẻ. Chính vì vậy mà mục tiêu xa mà chúng tôi đặt ra cho chính mình là phải giúp được 1 tỷ người trẻ học tiếng Anh thành công. Và chúng tôi đang từng bước trên con đường ấy ", ông Nam chia sẻ thêm.

Ngày 16/02/2022, GOGA - ứng dụng học giao tiếp tiếng Anh của X3English đã được ra mắt với hai tính năng đầu tiên: Pronun và Arena.

GOGA có sự kết hợp của nguyên lí học thực hành (Practical Methodology), tính năng game hóa (Gamification), công nghệ nhận diện giọng nói AI nhằm tạo ra một chương trình học chuẩn, môi trường học thú vị và có tính tương tác mạnh mẽ giữa các thành viên cộng đồng học tập.

Trong thời gian tới, GOGA sẽ cho ra mắt lần lượt các tính năng tích hợp công nghệ blockchain trong các hoạt động nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người học và giúp người học có thêm động lực qua các hoạt động Learn to Earn. Kì vọng cuối năm 2022, GOGA sẽ cho ra mắt thêm hai chương trình học mới: khóa học luyện giao tiếp tiếng Anh GOGA Breaking và tính năng học tiếng Anh qua phim ảnh, sách nói GOGA Enjoy.

