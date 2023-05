Cách nhanh nhất để nhận biết trứng hỏng, theo chuyên gia

Ngày nay, nhiều người trong chúng ta có thói quen mua sắm và tích trữ thực phẩm trong nhà. Điều này có thể tiết kiệm vô số thời gian đi chợ mỗi ngày, tuy nhiên cũng đặt ra câu hỏi làm thế nào để nhận biết thực phẩm chúng ta tích trữ đã hỏng.

Một trong những thực phẩm khó nhận biết còn tốt hay đã hỏng là trứng. Làm thế nào để biết bên trong trứng đã hỏng trong khi bề ngoài vẫn hoàn toàn bình thường?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ăn thực phẩm hư hỏng hoặc thực phẩm ôi thiu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm, có liên quan đến hơn 200 loại bệnh khác nhau. Với trứng, một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là nhiễm khuẩn salmonella. Đó là lý do tại sao các chuyên gia cảnh báo không nên ăn trứng sống, trứng đã bị nứt vỏ hoặc trứng hỏng.

Có nhiều cách để nhận biết trứng đã hỏng hay chưa, nhưng cách bạn chọn tùy thuộc vào thời gian bạn có. Các phương pháp sau đây được các đầu bếp và các cơ quan y tế Mỹ khuyến nghị. Kết hợp tất cả những phương pháp này là tốt nhất thay vì chỉ dựa vào một phương pháp vì kết hợp sẽ đảm bảo kết quả chính xác nhất.

Có nhiều cách để nhận biết trứng đã hỏng hay chưa. (Ảnh minh họa)

Hiểu thời hạn sử dụng của trứng

Điều đầu tiên bạn cần biết là thời hạn sử dụng của trứng.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết so với các nguồn protein như thịt và sữa, trứng thường có thời hạn sử dụng lâu hơn nhiều. Trên thực tế, trứng để trong tủ lạnh còn nguyên vỏ sẽ để được từ ba đến năm tuần. Nếu bạn luộc kỹ một quả trứng, thời hạn sẽ khoảng một tuần. Và với lòng trắng hoặc lòng đỏ trứng đã tách vỏ, chúng sẽ chỉ nên dùng trong trung bình khoảng hai đến bốn ngày.

Cách nhận biết trứng hỏng

Cách 1: Thả trứng vào bát nước đầy

Đây là một trong những phương pháp phổ biến nhất để kiểm tra xem trứng còn tốt hay không.

Theo George Zappas, bếp trưởng người Mỹ, đầu tiên bạn cần "đổ đầy nước vào một cái bát và đặt quả trứng vào đó".

Zappas giải thích: "Trứng còn tươi sẽ chìm xuống đáy, trong khi trứng để lâu ngày sẽ nổi lên. Điều này là do trứng càng để lâu, kích thước của túi khí bên trong quả trứng càng to".

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) nói rằng trứng để lâu ngày không có nghĩa là nó đã hỏng.

Cách 2: Kiểm tra mùi và bề ngoài của trứng

Một cách khác để kiểm tra xem thực phẩm có bị hỏng hay không là ngửi.

Đầu bếp Zappas nói: "Trứng tươi không có mùi. Nếu một quả trứng có mùi thối hoặc mùi giống lưu huỳnh, tốt nhất là nên bỏ".

Cùng với việc kiểm tra mùi của trứng, Zappas cho biết đôi khi bạn có thể biết trứng đã bị hỏng hay chưa bằng cách quan sát.

Zappas giải thích: "Đập trứng ra một mặt phẳng. Lòng đỏ của trứng tươi sẽ sáng và tròn, còn lòng trắng sẽ không lan ra nhiều".

USDA cũng nói rằng sau khi đập trứng, nếu bạn thấy trứng có màu hồng hoặc óng ánh nhiều màu thì có thể là trứng đã nhiễm vi khuẩn. Trước khi đập trứng ra, hãy kiểm tra trứng không có vết nứt hoặc chất nhờn dính trên vỏ trứng.

Sau khi nấu chín trứng, nếu chưa yên tâm, bạn vẫn có thể kiểm tra thêm lần nữa. (Ảnh minh họa)

Cách 3: Kiểm tra trứng đã chín

Nếu vẫn cảm thấy không chắc chắn sau khi nấu trứng, bạn có thể tìm một số dấu hiệu nhận biết sau khi trứng chín.

Nếu bạn đã nấu chín trứng và vẫn muốn biết nó đã bị hỏng hay chưa, bạn có thể ngửi hoặc quan sát kết cấu của nó. Một quả trứng hỏng sẽ có mùi lạ, kết cấu nhầy nhụa.

Cách bảo quản trứng an toàn nhất

Bảo quản trứng tốt có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và yên tâm hơn về sự an toàn của chúng. Theo FDA và USDA, cách tốt nhất để bảo quản trứng là cho vào tủ lạnh ngay khi mang về nhà.

Bạn cũng không nên để trứng bên ngoài tủ lạnh lâu hơn hai giờ. USDA nói rằng một khi trứng được làm lạnh và sau đó lấy ra, nó có thể bắt đầu ‘đổ mồ hôi’, điều này làm tăng khả năng vi khuẩn xâm nhập vào trứng.

Kết luận

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng trứng, hãy cho chúng vào tủ lạnh và sử dụng trong vòng vài tuần. Nếu bạn có một vài quả trứng cũ và lo ngại chúng có thể bị hỏng, bạn có thể sử dụng phương pháp thả vào bát nước, ngửi mùi hoặc quan sát để biết trứng có bị hỏng hay không.

(Nguồn: Eat This)