Theo Đông y, đỗ đen tác dụng giải nhiệt, giải độc và hỗ trợ chữa bệnh nếu biết kết hợp. Tuy nhiên, để có được hiệu quả phải sử dụng đúng cách. Dưới đây là tác dụng của đỗ đen và cách nấu nước đỗ đen giải nhiệt trong ngày nắng nóng ai cũng nên biết.

Báo Gia đình & Xã hội dẫn lời BS Nguyễn Quốc Oai, Trưởng khoa Đông Y (Bệnh viện Phố Nối, Hưng Yên) cho biết, đậu đen vị hơi ngọt, đi vào hai kinh can thận. Nó tác dụng bổ thận thủy, bổ can, thanh nhiệt giải độc, lợi niệu, bổ huyết giải phong nhiệt. Đặc biệt, nước đậu đen tác dụng điều trị đối với thận yếu, mặt sưng phù, phong thấp tê liệt, thấp khớp hoặc các bệnh lở loét. Tuệ Tĩnh đã giới thiệu nhiều phương thuốc chữa bệnh bằng đậu đen, trong đó có chữa chứng tiêu khát do thận hư, bằng cách dùng đậu đen và thiên hoa phấn hai vị lượng bằng nhau đem tán nhỏ, làm thành viên để uống với nước sắc đậu đen.

Dùng đậu xanh, đậu đen còn có tác dụng tốt cho da, da sẽ hồng hào, sáng mịn. Để tận dụng được giá trị của các loại đậu đỗ, theo các bác sỹ Đông y sẽ tùy thuộc vào mục đích dùng như giải độc, chữa bệnh ở tạng phủ nào thì sử dụng loại đậu phù hợp. Chẳng hạn, đỗ xanh giải độc ở gan, giải độc thận dùng đỗ đen, giải độc ở tâm tỳ dùng đỗ đỏ, giải độc ở phế dùng đậu ván trắng. Theo đó, dùng đậu xanh với người gan nóng, người đi tiểu nóng hay đi đái dắt, đái buốt dùng đỗ đen; Người nổi rôm nhiều có thể dùng kết hợp đỗ đen và đỗ trắng...

Báo Lao động dẫn nguồn tờ Medical New Today cho biết, bạn có thể rang qua đậu đen sau đó hãm lấy nước uống, hoặc có thể rửa sạch và dùng trực tiếp với nước nóng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để có được cốc nước đậu đen ngon và bổ dưỡng:

Nguyên liệu: Đậu đen: 100g

Cách làm:

- Chọn đậu đen chắc hạt, không sâu bệnh. Rửa sạch cho hết bụi bẩn đồng thời loại bỏ hạt đậu hỏng.

- Bắc chảo lên, để lửa vừa, cho đậu đen vào rang, đảo liên tục để đậu không cháy, để lửa nhỏ. Rang đến khi trông thấy đậu ngả sang màu vàng và có mùi thơm thì tắt bếp.

- Sau khi rang chín đậu, trút đậu ra đĩa. Đun sôi 1 lít nước, cho hết đậu đã rang vào nước và tiếp tục đun cho đậu sôi khoảng 10 phút. Sau 10 phút, bạn tắt bếp, đậy vung ủ thêm 15 phút.

– Cuối cùng dùng rây lọc bỏ xác đậu, lấy phần nước để nguội rót vào chai để uống dần, bạn có thể để nước trong tủ lạnh.

Lưu ý: Nước đậu sau khi pha chế có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh tối đa 24 giờ đầu. Tránh việc để nước ở nhiệt độ phòng mà không đậy kín sẽ dễ gây tình trạng đau bụng khi uống phải.

Tác dụng của đậu đen mang lại cho cơ thể là rất nhiều. Tuy vậy, bạn không nên quá lạm dụng thức uống này để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mỗi ngày bạn chỉ nên uống 1 ly, tuyệt đối không cho thêm đường, như vậy sẽ làm giảm công dụng của nước đậu đen.

Ngoài ra, bác sĩ Oai khuyên, trong những ngày hè nóng bức, để giải nhiệt cùng với việc uống các nước uống giải nhiệt, mọi người cũng nên thường xuyên ăn các loại rau xanh, củ quả, trái cây ít ngọt và kết hợp uống nhiều nước; tránh ăn các món có tính nhiệt, nóng, chiên xào nhiều dầu mỡ, nướng…