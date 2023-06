Cách lựa chọn sàn gỗ chất lượng và hợp túi tiền

Hoàn thiện nhà là một công cuộc khá phiền phức. Bạn có thể sơn tường, trang trí thêm phụ kiện, thay thế toàn bộ đồ nội thất trong khoảng ngân sách mình có. Tuy nhiên, thay thế toàn bộ sàn gỗ là công việc tốn kém hơn rất nhiều.

Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là bạn chỉ cần sống trên những tấm thảm cũ kỹ. Ngày nay, có rất nhiều sự lựa chọn sàn gỗ với giá cả phải chăng mà bạn có thể cân đối tùy vào ngân sách của mình có. Bạn có thể chỉ cần chọn một trong những lựa chọn sàn giá rẻ và mong đợi khả năng hoạt động của nó ở bất cứ không gian nào.

Mỗi loại sàn đều có những ưu điểm và nhược điểm. Loại sàn lý tưởng cho không gian này có thể lại là sự tồi tệ khi ở phòng khác. Vì vậy trước khi quyết định lựa chọn sàn gỗ cho ngôi nhà của mình, bạn phải trả tiền để nghiên cứu một chút về các loại sàn khác nhau và tìm hiểu về chi phí cũng như lợi ích của chúng. Sau đó, bạn có thể tìm thấy một sàn phù hợp với cả không gian và ngân sách của bạn.

Không một loại sàn nào là lý tưởng cho mọi phòng. Ví dụ, gỗ cứng luôn được ưa chuộng vì vẻ ngoài ấm áp, cổ điển nhưng nó không chịu được độ ẩm. Dưới đây là một số loại sàn gỗ bạn có thể cân nhắc ưu nhược điểm để có lựa chọn phù hợp:

1. Sàn gỗ tự nhiên

Gỗ tự nhiên là là một trong những loại sàn phổ biến nhất trong nhiều thập kỷ. Cấu trúc của nó đơn giản như bạn thấy, là án gỗ hoặc ván dày khoảng 3cm, được lắp đặt bằng cách đóng đinh chúng vào một khung con bằng gỗ.

- Đặc điểm

Sàn gỗ đặc có hai dải, có chiều rộng từ 5 đến 6 cm. Nó có thể được làm từ nhiều loại gỗ, từ các loại trong nước như gỗ sồi và phong cho đến các loại kỳ lạ như anh đào Brazil.

Sàn gỗ có thể được bán ở dạng đã xử lý hoặc chưa xử lý thành sàn. Nếu bạn chọn sàn gỗ chưa xử lý, bạn sẽ cần chà nhám và hoàn thiện nó sau khi lắp đặt. Theo báo cáo của người tiêu dùng, sàn gỗ đã hoàn thành thường có chi phí thấp hơn. Ngoài ra, việc hoàn thiện từ nhà máy lắp đặt thường bền hơn bất cứ thứ gì bạn có thể tự làm.

Gỗ là một nguồn tài nguyên có thể tái tạo, nhưng nó không được khai thác theo những cách bền vững. Chặt cây mà không trồng cây mới góp phần vào sự nóng lên toàn cầu.

- Ưu điểm

Chúng ta yêu thích sàn gỗ bởi trông nó rất tuyệt trong bất cứ phong cách nhà hay kiểu trang trí nào. Các chuyên gia nói rằng thêm sàn gỗ cứng cũng có thể làm tăng giá trị bán lại của ngôi nhà sau này.

Sàn gỗ khá dễ lau chùi; chỉ cần quét chúng thường xuyên và dọn dẹp tất cả các sự cố nước tràn.

- Nhược điểm

Nhược điểm lớn nhất của sàn gỗ cứng là chúng không được định hình cố định. Chúng có thể cong vênh nếu chúng tiếp xúc với hơi ẩm trong một thời gian dài, khiến chúng trở thành một lựa chọn tồi cho phòng tắm hoặc phòng giặt ủi. Chúng có thể co lại, sưng lên do thay đổi nhiệt độ và chúng dễ bị trầy xước và vết lõm. Do đó cần được làm mới thường xuyên sau 10 năm.

- Giá cả:

Đây là loại có giá cao nhất hiện nay với mức giá dao động từ 700.000 đến 2.500.000 đồng/m2

2. Sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ công nghiệp trông giống như gỗ, nhưng nó làm theo một cách khác. Nó có một lớp veneer mỏng của gỗ tự nhiên ở trên, cho thấy các hạt, với các lớp gỗ dán ít tốn kém hơn bên dưới. Điều đó làm cho gỗ kỹ thuật vừa rẻ hơn và chắc chắn hơn. Một số loại gỗ kỹ thuật thậm chí còn ổn định hơn với lớp nền được làm từ sợi gỗ tái chế trộn với bụi đá.

- Đặc điểm

Giống như sàn gỗ, gỗ kỹ thuật có nhiều loại gỗ, hoa văn và chiều rộng ván. Gỗ kỹ thuật có thể được đóng đinh xuống giống như sàn gỗ truyền thống, dán xuống hoặc lắp đặt dưới dạng sàn gỗ nổi trên mặt trên. Một số sàn gỗ được thiết kế đi kèm với một hệ thống lưỡi và rãnh đặc biệt nhấp vào vị trí để tạo thành một đường may chặt chẽ mà không cần keo hoặc đinh.

- Ưu điểm

Sàn gỗ kỹ thuật có thể cung cấp cho bạn cái nhìn như sàn gỗ cứng với giá thấp hơn một chút. Điều đó làm cho nó dễ dàng hơn để mua các loại gỗ kỳ lạ như gỗ hổ hoặc gỗ phong Brazil, có khả năng chống trầy xước và vết lõm cao hơn. Chúng ổn định hơn gỗ cứng và ít nhạy cảm với những thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm, khiến chúng trở thành lựa chọn hợp lý cho một căn phòng dưới tầng hầm, không giống như gỗ đặc. Nhiều loại sàn gỗ kỹ thuật có thể được lắp đặt trực tiếp trên một lớp nền bê tông.

- Nhược điểm

Gỗ kỹ thuật có thể dễ dàng trầy xước. Nó có độ bền kém hơn gỗ cứng trong thời gian dài. Mặc dù vậy, gỗ kỹ thuật có thể làm việc tốt trong tất cả các không gian giống như gỗ rắn. Ngoài ra, nó phù hợp với tầng hầm và mái hiên.

- Giá cả

Giá loại sàn này dao động từ 115.000 đến 700.000 đồng/m2

3. Sàn tre

Sàn tre trở nên phổ biến gần đây như là một thay thế thân thiện với môi trường cho sàn gỗ. Cũng giống như gỗ cứng, sàn tre có sẵn trong cả dải rắn và ván kỹ thuật. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng đây không phải lựa chọn hoàn hảo.

- Ưu điểm

Sàn tre là loại gỗ cứng và bền. Giống như gỗ được thiết kế, sàn tre có sẵn ở dạng dễ lắp đặt. Ngoài ra, nhiều người coi nó là một thay thế thân thiện với môi trường hơn cho sàn gỗ. Theo Slate, tre phát triển nhanh hơn nhiều so với hầu hết các loại cây, hấp thụ carbon từ khí quyển nhanh hơn và có thể phát triển ở nhiều vùng khí hậu khác nhau.

- Nhược điểm

Mặc dù tre là một nguồn tài nguyên có thể tái tạo, nhưng hầu hết các tấm ván tre được sản xuất và vận chuyển từ châu Á, điều này làm tăng thêm lượng khí thải carbon. Ngoài ra, nhiều nông dân trồng tre phụ thuộc nhiều vào phân bón và thuốc trừ sâu gây hại cho môi trường. Và cuối cùng, một số nhà sản xuất sàn tre sử dụng keo có hàm lượng formaldehyde cao.

Ngoài ra, sàn tre khác nhau về độ bền. Các giống rẻ hơn dễ bị trầy xước và vết lõm, giống như sàn gỗ.

Sàn tre hoạt động ở tất cả những nơi giống như gỗ. Nó thích hợp cho khu vực sinh hoạt, hành lang và phòng ngủ. Tuy nhiên, nó có thể không đủ mạnh để sử dụng trong nhà bếp.

- Giá cả:

Dao động từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng/m2