Cách làm món sò lông xào sả ớt thơm ngon khó cưỡng
Sò lông xào sả ớt là món ăn quen thuộc, chế biến đơn giản nhưng rất thơm ngon, bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình hoặc
Nguyên liệu cần chuẩn bị
1 kg sò lông còn sống (vỏ sò khép chặt); 8 cây sả, 3 trái ớt tươi, 3 tép tỏi.
Gia vị: muối, đường, nước mắm, hạt nêm, tiêu.
Sơ chế
Sò lông vốn sống trong bùn cát, nếu không làm sạch, món ăn sẽ mất điểm. Trước hết, bạn cần ngâm sò lông trong nước vo gạo hoặc nước muối loãng, có thể thêm vài lát ớt và ngâm trong khoảng 1–2 tiếng để sò lông nhả sạch cát. Sau đó rửa lại nhiều lần dưới vòi nước.
Tiếp theo, luộc sơ sò lông trong nước sôi khoảng 3 phút đến khi sò há miệng. Tách lấy phần thịt, bỏ vỏ, rửa nhẹ lại một lần nữa cho sạch hoàn toàn.
Đối với các nguyên liệu khác, bạn băm sả hoặc thái lát mỏng, tỏi băm nhuyễn, ớt thái lát.
Cách chế biến sò lông xào sả ớt
Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng. Phi thơm tỏi trước, sau đó cho sả vào đảo đều đến khi dậy mùi – đây là bước quan trọng cho món ăn.
Khi sả bắt đầu ngả vàng nhẹ, cho sò lông vào xào nhanh tay trên lửa lớn. Nêm gia vị theo tỷ lệ: 1 thìa nước mắm, nửa thìa đường, nửa thìa hạt nêm.
Đảo đều tay trong khoảng 3–4 phút. Khi thấy thịt sò săn lại, thấm gia vị, bạn cho ớt vào, đảo thêm 1 phút rồi tắt bếp. Cuối cùng, rắc chút tiêu để tăng hương thơm.
Món sò lông xào sả ớt đạt chuẩn sẽ có màu sắc bắt mắt: vàng nhẹ của sả, đỏ của ớt, thịt sò lông săn bóng. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận rõ vị ngọt tự nhiên của sò hòa quyện với mùi thơm nồng của sả và vị cay nhẹ kích thích vị giác.
Món này ngon nhất khi ăn nóng, có thể dùng kèm cơm trắng hoặc làm món nhậu đều rất hợp.
Điều quan trọng nhất là không xào sò lông quá lâu, vì thịt sẽ bị dai và mất ngọt. Lửa lớn và thao tác nhanh chính là bí quyết để giữ trọn độ tươi ngon.
Ngoài ra, nếu thích vị đậm đà hơn, bạn có thể thêm một chút bơ vào chảo lúc gần xào xong, điều này giúp món ăn dậy mùi, hấp dẫn hơn