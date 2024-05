Cách làm canh chua cá lóc thanh mát, giải nhiệt cho ngày hè

Nguyên liệu:

- Cá lóc: Làm sạch, loại bỏ vảy, ruột, mang cá. Cắt cá thành khúc vừa ăn, ướp với 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh hành tím băm trong 15 phút.

- Me chua: Ngâm me với nước ấm cho me tan, lọc lấy nước cốt.

- Cà chua: Rửa sạch, cắt múi cau.

- Dứa: Gọt vỏ, mắt, cắt miếng vừa ăn.

- Rau thơm: Rửa sạch, cắt nhỏ.

- Hành tím, tỏi: Băm nhuyễn. Ớt: Băm nhuyễn hoặc cắt lát.

Nguyên liệu cần có

Cách làm:

- Phi thơm hành tím băm với dầu ăn, cho cá vào xào sơ đến khi cá săn lại.

- Cho nước cốt me vào nồi, nêm nếm gia vị cho vừa ăn (khoảng 1 lít nước).

- Khi nước sôi, cho cà chua và dứa vào nấu cùng.

- Cá chín, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn.

- Tắt bếp, cho rau thơm vào nồi, đảo nhẹ rồi múc canh ra tô.

Canh chua cá lóc là món ăn đơn giản, dễ làm nhưng lại vô cùng thơm ngon và hấp dẫn

Canh chua cá lóc ăn nóng kèm với cơm trắng là ngon tuyệt. Bạn có thể thêm mắm ớt hoặc chanh ớt để tăng thêm hương vị.

Mẹo để món ăn ngon hơn

- Nên chọn cá lóc tươi sống để món canh được ngon nhất.

- Có thể thay thế me chua bằng quả sấu hoặc mẻ.

- Nên nêm nếm gia vị vừa ăn để không làm mất đi vị chua thanh tự nhiên của canh.

- Có thể thêm các loại rau khác như bông soong, mồng tơi, rau đắng... để món canh thêm phong phú.