Nguyên liệu làm cá nướng giấy bạc

Chọn cá (khoảng 700gr - 1kg), bạn có thể chọn cá diêu hồng, cá ngừ, cá thu, cá nục... tùy sở thích. Ngoài ra, bạn cần một ít hành lá, gừng tươi và giấy bạc.

Gia vị ướp: muối, hạt nêm, nước mắm, tiêu xay, đường, sa tế, dầu ăn, hành tím băm nhuyễn, tỏi băm nhuyễn.

Cá nướng giấy bạc là món ăn làm khá đơn giản. (Ảnh: B.L)

Các bước thực hiện

Sơ chế cá

Làm sạch cá, bỏ ruột và mang, khứa nhẹ vài đường chéo trên thân để gia vị dễ thấm. Dùng muối và rượu trắng chà nhẹ để khử mùi tanh, sau đó rửa lại bằng nước sạch và để ráo.

Ướp cá

Trộn đều các gia vị đã chuẩn bị, thoa đều lên thân cá và trong bụng cá. Nhét thêm hành lá, vài lát gừng vào bụng cá để tạo mùi thơm tự nhiên. Ướp cá trong 30-60 phút cho cá ngấm đều gia vị.

Gói cá bằng giấy bạc

Trải giấy bạc ra bàn, đặt cá vào giữa tấm giấy bạc, thêm một chút hành lá lên trên. Gói chặt tay, tránh để nước sốt tràn ra ngoài khi nướng.

Cá diêu hồng nướng giấy bạc sẽ rất hợp. (Ảnh: B.L)

Nướng cá

Bạn có thể chọn nướng than hoa, nướng lò hoặc nồi chiên không dầu:

Nướng than: đặt cá lên vỉ, nướng lửa vừa trong 20 - 25 phút, trở đều hai mặt.

Nướng lò: làm nóng lò ở 200°C, nướng cá trong 25 phút.

Nướng bằng nồi chiên không dầu: đặt cá vào nồi, nướng ở 180°C trong 20 - 25 phút.

Khi cá chín, mở lớp giấy bạc ra, bạn sẽ cảm nhận hương thơm lan tỏa - hòa quyện giữa cá, rau thơm và gia vị. Món cá nướng giấy bạc ngon nhất khi ăn nóng, chấm cùng muối tiêu chanh hoặc nước mắm tỏi ớt. Có thể ăn kèm rau sống, bún hoặc cơm trắng đều rất hợp.

Không nên ướp cá quá mặn, vì khi nướng nước cá tiết ra sẽ đậm vị hơn. Nếu dùng cá da trơn như cá tra, cá trê thì thêm vài lát chanh hoặc gừng trong bụng cá để át mùi tanh.