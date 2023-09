Cách làm bánh ngô cực đơn giản mà vừa lạ miệng, vừa đẹp mắt

Một vài công dụng của ngô mà có thể bạn chưa biết

1. Hỗ trợ giảm cân

Ngô là một trong những loại thực phẩm nằm trong danh sách giúp giảm cân an toàn mà bạn nên tham khảo. Ăn ngô sẽ giúp bạn nhanh no và không có cảm giác thèm ăn vặt. Hàm lượng chất xơ cao trong ngô cũng giúp cơ thể nhanh no mà không bị dư chất béo.

2. Cải thiện trí nhớ

Thiếu vitamin B1 sẽ khiến bạn luôn trong tình trạng đầu óc mệt mỏi, thiếu tập trung và giảm trí nhớ. Trong khi đó, trong ngô lại có nhiều vitamin B1, cung cấp acetylcholine (chất truyền tín hiệu trong thần kinh) giúp cải thiện chức năng não bộ và cải thiện trí nhớ.

3. Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Mỗi một bắp ngô cung cấp cho cơ thể 19% lượng vitamin B cần thiết. Lượng vitamin B có trong ngô sẽ giúp làm giảm lượng homocysteine là chất có hại cho các mao mạch dẫn đến hiện tượng ngồi máu cơ tim.