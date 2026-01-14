Mới đây, một chuyên gia về sức khỏe và tình dục đã chia sẻ những mẹo giúp cải thiện đời sống tình dục khi chúng ta lớn tuổi hơn.

Chia sẻ với báo Anh Mirror, bác sĩ Miriam Stoppard, người đã xuất bản hơn 80 cuốn sách về sức khỏe, nuôi dạy con cái và tình dục, bán được hơn 25 triệu bản trên toàn thế giới, cho rằng tuổi tác không nên là rào cản đối với một đời sống tình dục lành mạnh.

Dưới đây, bà đưa ra một số lời khuyên về cách khiến sự thân mật trở nên thú vị khi chúng ta lớn tuổi hơn.

“Tôi ở đây để nói với bạn rằng bạn đang bỏ lỡ những trải nghiệm tình dục tuyệt vời. Sự thân mật ở tuổi già có thể tốt ngang bằng, thậm chí còn tốt hơn so với khi bạn còn trẻ,” bác sĩ Miriam chia sẻ.

“Tôi muốn mọi người tiếp tục nhìn nhận bản thân như những con người có đời sống tình dục. Tình dục vẫn tiếp diễn, và tuổi tác không phải là lý do để nó dừng lại.”

Để giúp khơi lại ngọn lửa ấy - dù bạn đang độc thân, hẹn hò hay trong một mối quan hệ lâu dài - bác sĩ Stoppard đã xây dựng một kế hoạch. Bà nói với Mirror: “Đời sống tình dục tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn vẫn còn ở phía trước nếu bạn muốn. Nó chỉ đang ở đó, chờ được đánh thức.”

BÂY GIỜ CHÍNH LÀ LÚC

Quên quá khứ đi: Bác sĩ Miriam nói: “Hãy ngừng hoài niệm về việc tình dục đã từng tuyệt vời như thế nào và chấp nhận thực tế hiện tại. Nó có thể khác, nhưng vẫn có thể tuyệt vời như vậy. Thật đáng tiếc nếu mọi người nghĩ rằng họ không thể làm điều đó nữa - họ vẫn có thể. Và họ nên làm.

Tuổi già ngày nay là một cuộc chơi hoàn toàn mới. Thực tế là ở độ tuổi 60, 70 và 80, bạn có lẽ là người quyết đoán nhất từ trước đến nay. Phần lớn mọi người có nhiều thời gian rảnh hơn, thu nhập dư dả hơn, đi nghỉ nhiều hơn và được hưởng lợi từ các loại thuốc có thể xử lý một số bệnh mà người lớn tuổi có thể gặp phải. Chúng ta thực sự may mắn — đây là một kỷ nguyên mới của sức khỏe tốt, hạnh phúc - và tình dục.”

Bạn vẫn còn phong độ: Bác sĩ Miriam nói: “Bạn không còn sung mãn và giàu ham muốn như khi còn trẻ, và điều đó hoàn toàn bình thường. Hãy tận dụng những gì bạn có - mà thực ra là rất nhiều. Cơ thể người phụ nữ phản ứng với tình dục ở bất kỳ độ tuổi nào, giống như khi còn trẻ, miễn là có thời gian.

Ngay cả khi bạn đã không quan hệ tình dục một thời gian, bạn vẫn có thể lấy lại những lợi ích của việc kết nối với bản năng tình dục của mình. Đàn ông thường lo lắng về rối loạn cương dương, nhưng thực tế là tuổi tác sẽ đi kèm nhiều thay đổi, và bạn chỉ cần điều chỉnh đời sống tình dục của mình giống như bạn điều chỉnh những thứ khác.”

Tiếp tục duy trì: Bác sĩ Miriam nói: “Nếu bạn duy trì quan hệ tình dục suốt cuộc đời, trong độ tuổi 40, 50 và hơn thế nữa, thì khả năng cao là bạn sẽ tiếp tục có đời sống tình dục tốt về sau. Vì vậy đừng bỏ cuộc! Chính khi bạn từ bỏ tình dục thì nó mới suy giảm, và bạn có thể thấy khó quay lại. Đừng gây áp lực cho bản thân và bạn đời, hãy đặt mục tiêu một lần mỗi tuần và bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời.”

TÌM LẠI HAM MUỐN

Khám phá khả năng tình dục của bạn: Bác sĩ Miriam nói: “Ham muốn tình dục của chúng ta giảm dần khi lớn tuổi, và chúng ta có thể không còn muốn quan hệ thường xuyên như khi còn trẻ. Chúng ta chỉ cần cho nó thêm một chút thời gian để đánh thức lại. Hãy tập trung vào nó. Cho phép bản thân có những suy nghĩ tình dục. Bạn sẽ cảm thấy như đời sống tình dục của mình vẫn còn rất nhiều “đất phát triển” nếu bạn khuyến khích bản thân nghĩ về điều đó. Hãy thử nghiệm và khám phá cách chạm tới bản năng tình dục của bạn.”

Đưa màn dạo đầu trở lại: Bác sĩ Miriam nói: “Khi chúng ta lớn tuổi, chúng ta cần nhiều thời gian hơn một chút để khởi động. Và đây chính là lúc màn dạo đầu phát huy tác dụng, để nhẹ nhàng đánh thức sự hưng phấn của chúng ta.”

KHƠI LẠI NGỌN LỬA

Trò chuyện cởi mở với bạn đời: Bác sĩ Miriam nói: “Mọi người nghĩ rằng tình dục là điều xấu xa, tội lỗi, rằng họ không nên có những suy nghĩ tình dục. Tôi ở đây để nói với bạn rằng không phải như vậy. Hãy tiếp cận ham muốn của mình và chia sẻ nó với bạn đời nếu bạn có. Đừng sợ nói về những điều bạn luôn mong muốn làm. Sự trung thực là chìa khóa để giải phóng bản thân. Và ngay cả cuộc trò chuyện thôi cũng đã có thể mang tính kích thích. Hãy thảo luận về những điều bạn thực sự muốn, những điều bạn chưa từng làm nhưng rất muốn thử. Không có gì phải sợ cả.”

Ăn mặc gợi cảm: Bác sĩ Miriam nói: “Việc thay trang phục hoặc đồ lót thường ngày bằng thứ gì đó gợi cảm là một tín hiệu rõ ràng cho cả bạn và bạn đời rằng đã đến lúc trở nên thân mật. Và điều đó có thể rất vui. Bạn không bao giờ là quá già để ăn diện và khoe nét đẹp cơ thể của mình.”



