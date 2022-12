Ở vòng thi tài năng, Thanh Thủy trình diễn tiết mục cover ca khúc How Far I Go . Mặc dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cô gây ấn tượng với giọng hát truyền cảm và phong thái biểu diễn tự tin trên sân khấu.